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بالصورة.. غياب الحواجز في طريق سيار يسبب في حوادث متكررة والتعريفة مؤداه رغن عدم اكتمال الأشغال
بتاريــخ : 21 أكتوبر 2016 / 15:21 بالصورة.. غياب الحواجز في طريق سيار يسبب في حوادث متكررة والتعريفة مؤداه رغن عدم اكتمال الأشغال | حوادث و حقوق
بالصورة.. غياب الحواجز في طريق سيار يسبب في حوادث متكررة والتعريفة مؤداه رغن عدم اكتمال الأشغال
لم يمر على افتتاح الطريق السيار الجديدة-آسفي إلا ثلاثة أشهر، حتى تسبب في أكثر من حادثة سير، بسبب غياب حواجز السلامة الطرقية، آخرها حادثة سير وقعت يوم أمس الخميس كادت تتسبب في انقلاب سيارة بسبب

شوف تيفي

لم يمر على افتتاح الطريق السيار الجديدة-آسفي إلا ثلاثة أشهر، حتى تسبب في أكثر من حادثة سير، بسبب غياب حواجز السلامة الطرقية، آخرها حادثة سير وقعت يوم أمس الخميس كادت تتسبب في انقلاب سيارة بسبب اصطدامها بخروف !

ويشكو سكان المنطقة المجاورة للمقطع الطرقي الرابط بين الجديدة والجرف الأصفر، من عدم تثبيت حواجز الأمن، بسبب استمرار الأشغال في الطريق السيار على طول الطريق الممتد على حوالي 40 كلم، وهو ما يكرر من عمليات الاصطدامات بين السيارات فيما بينها وبدرجة أكبر الاصطدام بالخرفان والعجول التي يضطر أصحابها لقطع المحور.

والمثير في الأمر أن تعرفة المقطع مؤداه رغم عدم اكتمال الأشغال.

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بالصور.. غياب الحواجز في طريق سيار يسبب في حوادث متكررة والتعريفة مؤداه رغن عدم اكتمال الأشغال

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