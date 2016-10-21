تنشر لأول مرة: شوفو الحسن الثاني كيتسابق مع ''الجنرالات'' ديالو فصورة مدايراش

لعلها من أندر الصور الخاصة بالملك الراحل الحسن الثاني.. ففيها يبدو بعيدا مستمتعا برياضة الفروسية التي عشقها قبل أن يكرسها داخل المناهج التعليمية لأبنائه.

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لعلها من أندر الصور الخاصة بالملك الراحل الحسن الثاني.. ففيها يبدو بعيدا مستمتعا برياضة الفروسية التي عشقها قبل أن يكرسها داخل المناهج التعليمية لأبنائه.

في هذه الصورة التي التقطت سنة 1963، أي سنتين بعد تسلمه السلطة من والده الراحل محمد الخامس، يبدو الحسن الثاني متحمسا أكثر على الفوز في هذا السباق الذي يخوضه رفقة بعض جنوده، من الضباط وربما حتى الجنرالات، والذي يجري على أرض متربة صعبة، حتى على محترفي الفروسية.