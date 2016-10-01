رسميا..قرار يمنع ''الهوت دوغ''

أمرت الحكومة الماليزية المطاعم بعدم استخدام كلمة ''هوت دوغ'' واستبدالها بكلمة أخرى باعتبار أن كلمة ''دوغ '' غير محبذة في الاسلام ويجب ألا تكون مرتبطة بالطعام.

شوف تيفي: وكالات

أمرت الحكومة الماليزية المطاعم بعدم استخدام كلمة "هوت دوغ" واستبدالها بكلمة أخرى باعتبار أن كلمة "دوغ " غير محبذة في الاسلام ويجب ألا تكون مرتبطة بالطعام.

وتم إصدار القرار القاضي بمنع كلمة "هوت دوغ" من قوائم الطعام في المطاعم من قبل وزارة التنمية الإسلامية في ماليزيا، وهي السلطة الدينية في البلاد.

ورغم تعرضها للسخرية بشكل كبير، تبقى الحكومة ماضية في تنفيذ القرار وفرضه في البلد الذي تعد غالبية سكانه من المسلمين.

في المقابل لا يلقى القرار دعما كاملا من الحكومة حيث وصفه نذري عزيز وزير السياحة والثقافة الماليزية بـ "الغبي والرجعي"، كما يلاقي قرار الحكومة ردود أفعال متباينة بين مساند ورافض