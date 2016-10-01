عاجل: مفاجأة بعد العثور على الهاتف النقال للشاب الذي وُجد مقتولا بإقليم شتوكة بعد جلسة خمرية

عثرت الشرطة العلمية صباح اليوم الجمعة على الهاتف النقال للشاب العشريني الذي وُجد مقتولا بمنطقة أيت اعميرة بإقليم أشتوكة أيت باها.

شوف تيفي :م غطاس



عثرت الشرطة العلمية صباح اليوم الجمعة على الهاتف النقال للشاب العشريني الذي وُجد مقتولا بمنطقة أيت اعميرة بإقليم أشتوكة أيت باها.



و مباشرة بعد العثور على الهاتف اتصلت عناصر الشرطة العلمية بآخر رقم اتصل به الضحية لتكون المفاجأة أنه يعود لصديق له كان متواجدا وسط الحشود الغفيرة التي تجمهرت بعد العثور على الجثة و الذي حضر و كأنه لا يعرف شيئا عن هذه الجريمة.



و حسب مصدر "شوف تيفي"، تم مباشرة إلقاء القبض على صديق المتوفي للتحقيق معهم في ملابسات هذه الجريمة.



و كانت عناصر من الدرك الملكي بقيادة سرية أيت اعميرة، قد عثرت على جثة شاب لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة لتعرضه لطعنة قاتلة على مستوى البطن، نظرا للدماء التي بدت على جتثه.