عاجل و بالصور..سيارة تخترق قِسما بمدرسة ابتدائية و هذا ما خلفته

حادثة غريبة كادت أن تتسبب في كارثة لولا الألطاف الإلهية عندما، اخترقت سيارة خفيفة، يوم أمس الخميس،أحد الأقسام مدرسة ابتدائية واقعة بمركز ثلاثاء حداقة جماعة تموروت نواحي شفشاون.

شوف تيفي

حادثة غريبة كادت أن تتسبب في كارثة لولا الألطاف الإلهية عندما، اخترقت سيارة خفيفة، يوم أمس الخميس،أحد الأقسام مدرسة ابتدائية واقعة بمركز ثلاثاء حداقة جماعة تموروت نواحي شفشاون.

و حسب ما نشرته صفحة شفشاون بالفايسبوك، خلفت الحادثة إصابة أستاذ اللغة العربية الذي كان يشرح الدرس بكسر على مستوى يديه، فيما أصيب تلميذ بجروح خفيفة استدعت نقله إلى المستشفى.

و قد هوت السيارة بسائقها الذي لم يتحكم في مقودها .