عاجل و بالصور..سيارة تخترق قِسما بمدرسة ابتدائية و هذا ما خلفته

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حادثة غريبة كادت أن تتسبب في كارثة لولا الألطاف الإلهية عندما، اخترقت سيارة خفيفة، يوم أمس الخميس،أحد الأقسام مدرسة ابتدائية واقعة بمركز ثلاثاء حداقة جماعة تموروت نواحي شفشاون.
و حسب ما نشرته صفحة شفشاون بالفايسبوك، خلفت الحادثة إصابة أستاذ اللغة العربية الذي كان يشرح الدرس بكسر على مستوى يديه، فيما أصيب تلميذ بجروح خفيفة استدعت نقله إلى المستشفى.
و قد هوت السيارة بسائقها الذي لم يتحكم في مقودها .
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