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صورة مدايراش: شوفو نزهة الركراكي وخديجة أسد ونعيمة إلياس وسعاد صابر كيفاش كانو فالسبعينيات..الزين والحشمة
بتاريــخ : 21 أكتوبر 2016 / 13:34 صورة مدايراش: شوفو نزهة الركراكي وخديجة أسد ونعيمة إلياس وسعاد صابر كيفاش كانو فالسبعينيات..الزين والحشمة | ثقافة و فنون
صورة مدايراش: شوفو نزهة الركراكي وخديجة أسد ونعيمة إلياس وسعاد صابر كيفاش كانو فالسبعينيات..الزين والحشمة
هي نوستالجيا حبلى بالحنين للماضي.. حيث كان الفن المغربي يبصم على خصوصية التميز لنجمات الخشبة والتلفزيون خلال سبعينيات القرن الماضي.

شوف تيفي

هي نوستالجيا حبلى بالحنين للماضي.. حيث كان الفن المغربي يبصم على خصوصية التميز لنجمات الخشبة والتلفزيون خلال سبعينيات القرن الماضي.

في هذه الصورة، ثمة لمسة واضحة لمظاهر الحداثة، كمشترك بين الفنانات، نزهة الركراكي، خديجة أسد، نعيمة إلياس وسعاد صابر.. كلهن بدين منشرحات ومميزات بتسريحة شعر واحدة(كوب كاري) كانت "موضة السبيعينيات" آنذاك..

اليوم، قلما يجتمع هذا الرباعي الذي دخل للبيوت المغربية حاملا معه الفرح والابتسامة في مغرب زمان.. لكن إذا حدث واجتمعن حول هذه الصورة، حتما سترتسم عليهن نفس الابتسامة وهن يرددن "يا ليت الشباب يعود يوما.. نحكي له ما فعل فينا الشيب", وإن كانت عطاءات الركراكي، خديجة أسد، نعيمة إلياس وسعاد صابر تضاهي اليوم عطاءات الشباب.. إنه الحنين للزمن الجميل.

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صورة مدايراش: شوفو نزهة الركراكي وخديجة أسد ونعيمة إلياس وسعاد صابر كيفاش كانو فالسبعينيات..الزين والحشمة

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