عاجل:الحموشي يصدر عقوبات تأديبية في حق ثلاثة موظفين للشرطة بسلا لهذه الأسباب

بسبب ارتكابهم لمخالفات وتجاوزات ترتبط بمهامهم الوظيفية، علمت ''شوف تيفي'' أن المديرية العامة للأمن الوطني، أصدرت عقوبات تأديبية، تراوحت ما بين التوبيخ والإنذار ورسالة التنبيه، في حق ثلاثة موظفين

شوف تيفي

بسبب ارتكابهم لمخالفات وتجاوزات ترتبط بمهامهم الوظيفية، علمت "شوف تيفي" أن المديرية العامة للأمن الوطني، أصدرت عقوبات تأديبية، تراوحت ما بين التوبيخ والإنذار ورسالة التنبيه، في حق ثلاثة موظفين للشرطة يعملون بمنطقة أمن سلا.



وحسب مصدر أمني، صدرت هذه العقوبات التأديبية في حق ضابطين للشرطة يعملان بمصلحة الشرطة القضائية بسلا، بسبب تسجيل إخلالات مسطرية وإجرائية في معالجة إحدى القضايا الزجرية، كما تم توجيه رسالة تنبيه لمقدم شرطة بسبب عدم توثيقه لإجراءات وبيانات التدخل المنجز في هذه القضية في السجلات الإدارية الممسوكة لهذا الغرض.

و تأتي هذه العقوبات حسب، ذات المصدر، في إطار تدعيم آليات التخليق وإرساء معايير النزاهة والاستقامة في صفوف موظفي المديرية العامة للأمن الوطني.