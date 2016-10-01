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قرار جديد من شركة ''آبل''..توقيف العمل بجهاز أيفون 4 لهذا السبب
بتاريــخ : 21 أكتوبر 2016 / 13:25 قرار جديد من شركة آبل..توقيف العمل بجهاز أيفون 4 لهذا السبب | نت 2.0
قرار جديد من شركة ''آبل''..توقيف العمل بجهاز أيفون 4 لهذا السبب
كشف تقرير جديد بشأن الأجهزة القديمة التي ستوقف شركة آبل عن دعمها وتتضمن القائمة الرسمية هاتف آيفون 4 الذي سيصبح ''خارج التاريخ'' بداية من 31 أكتوبر

شوف تيفي:وكالات

كشف تقرير جديد بشأن الأجهزة القديمة التي ستوقف شركة آبل عن دعمها وتتضمن القائمة الرسمية هاتف آيفون 4 الذي سيصبح "خارج التاريخ" بداية من 31 أكتوبر

ورغم أن آبل سبق وأن أعلنت وقف دعمها لأجهزة آيفون 4 التي تعتمد تقنية "سي دي ام أي" رسميا العام الماضي، إلا أن الموعد الجديد مع جميع هواتف آيفون 4 سيحل نهاية شهر أكتوبر الجاري، وفقا لتقرير أصدره الموقع الياباني "Macotakara".

وكانت آبل قد أصدرت هاتف آيفون 4 لأول مرة في عام 2010 وخلفه آيفون 4 إس في عام 2011، ثم توقفت الشركة عن تصنيع الجهازين في العام 2013 بعد أن حققت من خلال آيفون 4 إس أرقاما قياسية لكونه أطول الهواتف خدمة في الشركة وظل 15 شهرا في الصدارة.

وذكر التقرير أن الأجهزة التي سيتم وقف دعمها أيضا هي الموديل 2010 من جهاز "ماك بوك إير" بقياس 13 بوصة، وجهاز "ايروبورت تايم كابسول" موديل 2009.

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