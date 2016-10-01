خطير : إستيراد البلاستيك من الخارج تسبب في إتلاف 90% من إنتاج "القرع" بالمغرب

كشف البرلماني حريش الحسين، عن معطيات خطيرة حول إستيراد الأغطية البلاستيكية المستعملة في الفلاحة من الخارج، نظرا للضرر التي تحدثه من الناحية الإقتصادية والإجتماعية، من منافسة غير شريفة لصناعة

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كشف البرلماني حريش الحسين، عن معطيات خطيرة حول إستيراد الأغطية البلاستيكية المستعملة في الفلاحة من الخارج، نظرا للضرر التي تحدثه من الناحية الإقتصادية والإجتماعية، من منافسة غير شريفة لصناعة البلاستيك المغربية مرورا بالأمراض والفيروسات التي تجلبها معها عند الإستيراد وصولا بكونها السبب في إتلاف المحاصيل المغربية.

وأفاد حريش في تدوينة على حائطه الفايسبوكي، "انه خلال استعمال الأغطية البلاستيكية في الخارج وخاصة إسبانيا تكون محملة بالأمراض والفيروسات التي تتكاثر داخل البلاستيك بفعل الحرارة والرطوبة ولما تصل الى المغرب تفتح وتنتشر هذه الأمراض والفيروسات في الحقول المغربية وتبيد جميع المنتوجات وغالبا لا تفيد المبيدات في القضاء على هذه الفيروسات ".

وأوضح النائب البرلماني، "أن خير مثال على خطورة الأغطية البلاستيكية المستوردة، "أن الفيروس الذي دخل مؤخرا الى المغرب عبر هذا الإستيراد الغير مشروع و اللامقبول الذي أدى الى هلاك جميع أنواع القرع (حاليا) في المغرب وخاصة في منطقة سوس التي تنتج وتصدر هده المنتوج، بحيث اتلف ما يناهز 90% من الإنتاج الآن، وهذا فقط مثال، بل هناك حالات أخرى مماثلة وأخطر من ذلك." حسب تعبير البرلماني عن جهة سوس ماسة.

وأضاف حريش "أن الفلاح المغربي كان يبيع الهكتار الواحد من البلاستيك المستعمل ب 6000درهم لكن الهكتار الواحد من البلاستيك المستعمل المستورد من اسبانيا يباع بنصف الثمن وهذا ما خلق أزمة في مداخيل الفلاح المغربي عند بيعه البلاستيك المستعمل عند تبديله ببلاستيك جديد، نظرا للمنافسة الشديدة التي يخلقها له البلاستيك المستعمل المستورد من اسبانيا".