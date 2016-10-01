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بالفيديو.. هذا ما قرره الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بعد الاستماع لأقرب صديقة للطالبة ''صابرين'' المشتبه بها في هذه قضية
بتاريــخ : 21 أكتوبر 2016 / 12:45 بالفيديو.. هذا ما قرره الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بعد الاستماع لأقرب صديقة للطالبة صابرين المشتبه بها في هذه قضية | مجتمع
بالفيديو.. هذا ما قرره الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بعد الاستماع لأقرب صديقة للطالبة ''صابرين'' المشتبه بها في هذه قضية
علمت ''شوف تيفي''، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر بعد الاستماع، إلى ''نجاة'' وهي الصديقة المقربة للطالبة صابرين التي قُتلت بطريقة بشعة بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي،

شوف تيفي:م غطاس

علمت "شوف تيفي"، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر بعد الاستماع، إلى "نجاة" وهي الصديقة المقربة للطالبة صابرين التي قُتلت بطريقة بشعة بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

و تتابع نجاة في حالة سراح مؤقت، على خلفية اتهامات مباشرة وجهها لها والد صابرين، حيث أكد الأخير، أمام الشرطة القضائية أنها هي من اتصلت به و طلبت منه السماح لابنته بالمبيت بمنزلها.

وكشف الوالد المكلوم أن نجاة هي من استدرجتها لشقة الطالب مهدي الذي قام بتعنيفها قبل أن تسقط أرضا جثة هامدة.

للمزيد من التفاصيل المرجو مشاهدة تصريح والد صابرين من أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء..

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شوف تيفي المغرب والد صابرين المحكمة كفالة

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