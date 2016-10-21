بالصور.. العثور على جثة قاصر مطعونا بالسكين بشتوكة أيت بها

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لقي قاصر مصرعه ليلة الخميس-الجمعة بطعنة سكين في بطنه بقيادة أيت عميرة شتوكة أيت باها.
هذا وقد تم العثور على جثة القاصر خلف قيادة أيت عميرة صباح اليوم الجمعة من طرف الساكنة المجاورة للحي، الهالك بدى مغمى عليه غارقا في دمائه ليتم إشعار عناصر الوقاية المدنية بوجود الجثة لنقلها إلى مستودع الأموات، ومباشرة العناصر الأمنية التحقيقات والنظر في ملابسات الحادث.
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