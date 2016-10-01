ضبط 3 أطنان من الأكياس البلاستيكية نواحي فاس

أفادت السلطات المحلية بمدينة فاس، أن المصالح الأمنية، تمكنت ، يوم أمس الخميس 21 أكتوبر الجاري، من ضبط شاحنة لنقل البضائع وعلى متنها 03 أطنان من الأكياس البلاستيكية، كما تم توقيف سائقها البالغ من

شوف تيفي

أفادت السلطات المحلية بمدينة فاس، أن المصالح الأمنية، تمكنت ، يوم أمس الخميس 21 أكتوبر الجاري، من ضبط شاحنة لنقل البضائع وعلى متنها 03 أطنان من الأكياس البلاستيكية، كما تم توقيف سائقها البالغ من العمر 40 سنة.

و حسب مصدر أمني، تم توقيف الشاحنة من قبل دورية للأمن العمومي بحي سهب الورد، قبل أن تمكن عملية التفتيش من ضبط كمية الأكياس البلاستيكية التي تشير المعطيات الأولية للبحث إلى أنها كانت موجهة للتوزيع بالتقسيط بمدينة فاس، وذلك بعد أن تم اقتناؤها بمدينة الدار البيضاء.

وقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر هذه البضائع وباقي المتورطين في ترويجها.