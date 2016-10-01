سترة موحدة لسائقي ''الطاكسيات'' بمراكش في ''الكوب 22''

كشف سائق سيارة أجرة بمدينة مراكش، أن السلطات المحلية طالبتهم ارتداء سترات موحدة، خلال الفترة التي ستحتضن فيها المدينة أشغال المؤتمر العالمي حول المناخ ''كوب22'' ما بين 7 و18 نونبر المقبل.

شوف تيفي



كشف سائق سيارة أجرة بمدينة مراكش، أن السلطات المحلية طالبتهم ارتداء سترات موحدة، خلال الفترة التي ستحتضن فيها المدينة أشغال المؤتمر العالمي حول المناخ "كوب22" ما بين 7 و18 نونبر المقبل.

وأفاد السائق الذي طالب عدم الكشف عن إسمه، أن قرارا أصدرته ولاية مراكش-آسفي بإلزامية شراء سترة موحدة وطباعة ملصق دعائي للمؤتمر على الواجهات الزجاجية للطاكسيات يضيف ذات المصدر.

وحسب ذات المصدر، فالسترة المفروضة على سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الصغيرة والكبيرة، أصبحت ضرورية لقضاء الأغراض الإدارية للمهنيين، حيث ترفض السلطات التأشير على أي وثيقة إدارية لأصحاب الطاكسيات، إلا بعد إشهار وصل للسترة مؤشر عليها من طرف خياط صاحب امتياز خياطة سترة "كوب 22" بمقابل مادي يبلغ حوالي 250 درهم للسترة الواحدة.