عاجل:هذا ما أمر به وكيل الملك بمحكمة الاستئناف في حق والدة الطالب مهدي قاتل صديقته صابرين وهذه علاقتها بالقضية

علمت ''شوف تيفي'' أن السلطات الأمنية قد استدعت والدة الطالب مهدي المتورط في قضية قتل صديقته ''صابرين'' بعد سقوطها من الطابق الرابع لمنزله، للاستنطاق حول القضية.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن السلطات الأمنية قد استدعت والدة الطالب مهدي المتورط في قضية قتل صديقته "صابرين" بعد سقوطها من الطابق الرابع لمنزله، للاستنطاق حول القضية.

وجاء استدعاء الأم مباشرة بعد العثور على رسائل نصية قصيرة في هاتفها النقال مُرسلة لها من طرف الضحية "صابرين" تقول فيها إنها سئمت الحياة وتريد الانتحار.

ليتبين بعد ذلك وحسب مصدر مقرب من العائلة، أن الرسائل تعمد الطالب مهدي على إرسالها من هاتف صابرين لوالدته قصد إبعاد التهمة عنه مباشرة بعد وفاتها

وقد أمر بعد ذلك وكيل الملك بمحكمة الاستئناف إخلاء سبيل الأم.