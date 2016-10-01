فاجعة: حفرة مائية تبتلع شقيقين بغفساي نواحي فاس والساكنة مصدومة..

اهتزت ساكنة غفساي نواحي مدينة فاس، أمس الخميس على فاجعة غرق شقيقين بسبب حفرة عميقة تناهز 6 أمتار ابتلعت الشقيقين.

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اهتزت ساكنة غفساي نواحي مدينة فاس، أمس الخميس على فاجعة غرق شقيقين بسبب حفرة عميقة تناهز 6 أمتار ابتلعت الشقيقين.

وفي التفاصيل كان الهالك البالغ من العمر 8 سنوات، وأخته ذات 13سنة عائدان من المدرسة على الساعة الخامسة زوالا باحثين عن أمهما ليباشران البحث عليها خارج المنزل، وعند مرور الأخ الأصغر بجانب إحدى الحفر المليئة بالماء، زلت رجله فوقع فيها، وعندما حاولت أخته إنقاده غرقت هي أيضا لتفارق الحياة داخل نفس الحفرة المشؤومة.

الحادث المميت خلف صدمة كبيرة في صفوف عائلة الطفلين وساكنة الحي، الذين أبلغوا السلطات الأمنية بالفاجعة حيث حل إلى عين المكان رجال الدرك الملكي لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، ونقل جثتي الطفلين إلى مركز الدرك بغفساي، ليتم نقلهما بعد ذلك إلى مستودع الأموات التابع للمستشفى الجامعي بفاس.

للإشارة فإن عددا من المقاولين يجعلون من مجرى واد أولاي بغفساي مصدرا للتزود بمادة الرمل، حيث يتم استغلال تلك المقالع بشكل عشوائي.