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بتاريــخ : 21 أكتوبر 2016 / 11:32 العثور على جثة سعودي تستنفر الأجهزة الأمنية ببرشيد | حوادث و حقوق
العثور على جثة سعودي تستنفر الأجهزة الأمنية ببرشيد
قضت الشرطة القضائية والنيابة العامة ومختلف الأجهزة الأمنية والقضائية ببرشيد، ليلة بيضاء, أول أمس (الأربعاء)، بعد تأكدها من هوية صاحب الجثة التي عثر عليها متحللة بإحدى الشقق المعدة للكراء في إقامة

شوف تيفي

قضت الشرطة القضائية والنيابة العامة ومختلف الأجهزة الأمنية والقضائية ببرشيد، ليلة بيضاء, أول أمس (الأربعاء)، بعد تأكدها من هوية صاحب الجثة التي عثر عليها متحللة بإحدى الشقق المعدة للكراء في إقامة مطلة على الملعب البلدي.

وقال مصدر أمني، حسب ما نشرته يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة، إن حي أولاد حريز، حيث عثر على الجثة, شهد حالة استنفار قصوى, تطلب حضور وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد والعميد المركزي وعناصر من الشؤون العامة والاستعلامات، وذلك مباشرة بعد التأكد أن الجثة المتحللة لمواطن سعودي يشتغل في السلك الديبلوماسي.

وأكد المصدر أن مصالح المداومة للشرطة القضائية توصلت في حدود العاشرة والنصف بإخبارية من سكان بإقامة القصبة بمجموعة أولاد حريز تشير إلى وجود روائح كريهة تنبعث من شقة بالعمارة نفسها، ويرجح أن تكون لجثة متعفنة.

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