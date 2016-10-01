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هنا المغرب؛ ارتفاع في أثمنة الخضر والفواكه والمحروقات مقابل انخفاض في أثمنة السمك وفواكه البحر
بتاريــخ : 21 أكتوبر 2016 / 11:06 هنا المغرب؛ ارتفاع في أثمنة الخضر والفواكه والمحروقات مقابل انخفاض في أثمنة السمك وفواكه البحر | بوليتيك
هنا المغرب؛ ارتفاع في أثمنة الخضر والفواكه والمحروقات مقابل انخفاض في أثمنة السمك وفواكه البحر
أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ 0.7 في المائة، وذلك بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1.1 في المائة فيما

شوف تيفي

أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ 0.7 في المائة، وذلك بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1.1 في المائة فيما ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.4 في المائة، كما سجل مؤشر التضخم الأساسي من جهته ارتفاعا بنسبة 0.2 في المائة خلال شهر واحد ب 1.6 في المائة خلال سنة.

وكشفت مندوبية الحليمي في مذكرتها أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر شتنبر 2016 ارتفاعا بـ 0.7 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1.1% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.4 في المائة.

أما في ما يخص ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2016 فهمت على الخصوص أثمان الفواكه بـ 10.5% والخضر بـ 4.5% والقهوة والشاي والكاكاو بـ 1.8%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان السمك وفواكه البحر بنسبة 2.0% واللحوم بـ 0.8%. وفي ما يخص المواد غير الغذائية فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات بـ 2.9% والتعليم بـ 2.6 في المائة.

وفي ما يخص المناطق، فقد سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في العيون (1.9%) وفي أكادير ( 1.2% ) وفي فاس وبني ملال (0.9%) وفي الدار البيضاء والرباط ومكناس وطنجة والداخلة وسطات (0.8%) وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات في كل من الحسيمة (0.6%) وكلميم ( 0.4%.).

 

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شوف تيفي مندوبية الحليمي الرقم الاستدلالي المواد الغذائية الأثمنة

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