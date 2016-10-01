بالفيديو: العثماني وبنكيران يتحدثان على ''البعرة'' والقاعة التي احتضنتهما انفجرت بالضحك

من عمق الانهماك والتعب الناتج عن المشاورات الماراطونية مع الأحزاب الممثلة في البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة، ما يزال في مقدور بنكيران وصاحبه العثماني أن يصنعا الضحك، وإن كان الأول ''عراب التقشاب''

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من عمق الانهماك والتعب الناتج عن المشاورات الماراطونية مع الأحزاب الممثلة في البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة، ما يزال في مقدور بنكيران وصاحبه العثماني أن يصنعا الضحك، وإن كان الأول "عراب التقشاب" بينما الثاني مجرد إنسان ضحوك لإيمانه بمقولة "الابتسامة في وجه أخيك صدقة".

ولأن الأمر انتقل من صناعة تشكيلة حكومية إلى صناعة الضحك، فقد حاول سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للبيجيدي، أن يستدل في إطار حديثه حول آخر ترتيبات الحزب، بمثل الأعرابي الذي استدل على وجود الله بقوله " البعرة تدل على البعير.. والأثر يدل على المسير.. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج .. ألا تدل على العليم الخبير". لكن العثماني الذي بدا مبتسما قال المثل منقوصا "الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير". فنهره بنكيران "واش مكانش ممكن تخلينا بلا بعرة هاذ الصباح"، فانفجر الزعيم مقهقها لتغمر القاعة موجة من الضحك.. آنذاك استدرك العثماني "واش غادي ندير جات فالمثل". الحصول "الله يخرج هاذ الضحك على خير.. وصافي".