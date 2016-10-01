غضبة ملكية جديدة تعصف بجنرال على رأس جهاز الوقاية المدنية وهذه التفاصيل‎

أعفى الملك محمد السادس، مفتش جهاز الوقاية المدنية الجنرال دو ديفزيون، عبد الكريم اليعقوبي، إذ تم تنصيب الجنيرال دوبريكاد عبد الرزاق بوسيف، الذي عينه الملك محمد السادس مفتشا للوقاية المدنية.

شوف تيفي

أعفى الملك محمد السادس، مفتش جهاز الوقاية المدنية الجنرال دو ديفزيون، عبد الكريم اليعقوبي، إذ تم تنصيب الجنيرال دوبريكاد عبد الرزاق بوسيف، الذي عينه الملك محمد السادس مفتشا للوقاية المدنية.

و تم تعيين الجنرال بوسيف بشكل رسمي بحضور عدد من الشخصيات المدنية و العسكرية و من الدرك الملكي و بصفة خاصة الجنرال دوبريكاد مصطفى مستور مفتش القرات المساعدة.

و حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الجمعة، قالت إن فضائح هزت جهاز الوقاية المدنية كانت سببا في إعفاء الجنرال عبد الكريم اليعقوبي منها ملف الدبلومات المزورة لعناصر الوقاية المدنية إذ تم اعتقال كولونيلين بالوقاية المدنية إضافة إلى موظفة كانت وسيطة في فضيحة حاملي الشهادات الجامعية و الأكاديمية المزورة و التي أسفرت عن توقيفات و استقالات.