عاجل : إرتفاع ثمن العدس يجبر بن كيران لعقد مجلس حكومي

ذكرت مصادر مطلعة، أن حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة عبد الإله بن كيران، ستعقد إجتماعا لها الأسبوع المقبل، للمناقشة والمصادقة على مشروعي مرسومين.

شوف تيفي



ذكرت مصادر مطلعة، أن حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة عبد الإله بن كيران، ستعقد إجتماعا لها الأسبوع المقبل، للمناقشة والمصادقة على مشروعي مرسومين.

وأفادت ذات المصادر، أن المجلس الحكومي المنتظر إنعقاده يوم الإثنين 24 أكتوبر، سيفتتح جلسته بمناقشة والمصادقة، على مشروع المرسوم الأول تحت رقم 2-16-535 يتعلق بمنع إستيراد الأغشية والأغطية البلاستيكية التي تم إستعمالها في الإنتاج الفلاحي.

أما في يخص، المشروع المرسوم الثاني الذي ينتظر المصادقة عليه تحث رقم 2-16-877 فيتعلق بوقف إستيفاء رسم الإستيراد المطبق على العدس، حيث أضحى موضوع إرتفاع ثمن العدس حديث القاصي والداني بعد بلوغ ثمنه رقما قياسيا وطنيا جديدا بتجاوزه ثلاثين درهم للكيلوغرام.

ويأتي المجلس الحكومي بعد بدء رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران، بإطلاق المشاورات الأولى لتشكيل الحكومة.