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المغرب يتولى رئاسة اللجنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني
بتاريــخ : 21 أكتوبر 2016 / 10:01 المغرب يتولى رئاسة اللجنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني | بوليتيك
المغرب يتولى رئاسة اللجنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني
قرر المؤتمر العاشر لمنظمة تضامن الشعوب الإفريقية -الآسيوية ، بالرباط، إسناد رئاسة اللجنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني إلى المملكة المغربية.

شوف تيفي

قرر المؤتمر العاشر لمنظمة تضامن الشعوب الإفريقية -الآسيوية ، بالرباط، إسناد رئاسة اللجنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني إلى المملكة المغربية.

وأوضحت المنظمة، في البيان الختامي لمؤتمرها العاشر ، الذي افتتحت أ أشغاله بالرباط، تحت شعار "معا ضد الإرهاب"، أن رئيس اللجنة المغربية للسلم والتضامن السيد طالع سعود الأطلسي سيتولى رئاسة هذه اللجنة الدولية التي سيكون مقرها بمدينة الرباط. وفي هذا السياق، أبرز السيد سعود الأطلسي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن إسناد رئاسة اللجنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني إلى المغرب هو تشريف للمملكة المعروفة بتضامنها مع الشعب الفلسطيني و التي تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية.

وأشار إلى أن الشعب المغربي عموما بكل مكوناته السياسية والجمعوية والمجتمعية يعتبر فلسطين قضيته الأساسية لاعتبارات وطنية ودينية وتاريخية، مؤكدا أنه سيبذل جهوده لتطوير اللجنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وانتخب المؤتمر السيد طالع سعود الأطلسي نائبا لرئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية -الآسيوية إلى جانب نائبين اثنين من روسيا والنيبال. يذكر أن هذا المؤتمر الذي شاركت فيه وفود من عدة بلدان شقيقة وصديقة، انكب على تدارس قضايا تنظيمية خاصة بالمنظمة، علاوة على تعميق النقاش بشأن سبل مواجهة ظاهرة الإرهاب والتصدي لكل تمظهراته، لاسيما على صعيد آسيا وإفريقيا.

 

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