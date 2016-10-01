الموت يفجع الفنان هشام بهلول

خيمت حالة من الحزن في بيت الفنان المغربي هشام بهلول صباح اليوم، حيث تلقى مكالمة هاتفية من والده يقول له فيها أن عمه توفي صباح اليوم الجمعة.

شوف تيفي: ع.السكارجي

خيمت حالة من الحزن في بيت الفنان المغربي هشام بهلول صباح اليوم، حيث تلقى مكالمة هاتفية من والده يقول له فيها أن عمه توفي صباح اليوم الجمعة.

وقال هشام بهلول في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي "إنا لله وإنا إليه راجعون، تلقيت الآن من والدي خبرا أحزنني، خبر وفاة أخيه، وَفاة عمي محمد البهلول".

يذكر أن بهلول مازالت تداعيات حادثة السير الخطيرة التي تعرض لها في الطريق السيار تؤثر عليه بشكل أو بآخر حيث أنه مازال يخضع للعلاج من أجل الرجوع إلى حالته الطبيعية.