 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هنا المغرب؛ ارتفاع في أثمنة الخضر والفواكه والمحروقات مقابل انخفاض في أثمنة السمك وفواكه البحر | بوليتيك

هنا المغرب؛ ارتفاع في أثمنة الخضر والفواكه والمحروقات مقابل انخفاض في أثمنة السمك وفواكه البحر

بث مباشر.. دين يسر يناقش مباشرة العلاقات الغير الشرعية | مجتمع

بث مباشر.. دين يسر يناقش مباشرة العلاقات الغير الشرعية

بالفيديو: العثماني وبنكيران يتحدثان على البعرة والقاعة التي احتضنتهما انفجرت بالضحك | بوليتيك

بالفيديو: العثماني وبنكيران يتحدثان على ''البعرة'' والقاعة التي احتضنتهما انفجرت بالضحك

غضبة ملكية جديدة تعصف بجنرال على رأس جهاز الوقاية المدنية وهذه التفاصيل‎ | بوليتيك

غضبة ملكية جديدة تعصف بجنرال على رأس جهاز الوقاية المدنية وهذه التفاصيل‎

عاجل : إرتفاع ثمن العدس يجبر بن كيران لعقد مجلس حكومي | بوليتيك

عاجل : إرتفاع ثمن العدس يجبر بن كيران لعقد مجلس حكومي

المغرب يتولى رئاسة اللجنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني | بوليتيك

المغرب يتولى رئاسة اللجنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الموت يفجع الفنان هشام بهلول | ثقافة و فنون

الموت يفجع الفنان هشام بهلول

بالفيديو.. شاهد أحقر أنواع التعذيب لأستاذ جامعي واخيه | منوعات

بالفيديو.. شاهد أحقر أنواع التعذيب لأستاذ جامعي واخيه

بعد احتجاجاتهم.. طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية سيحصلون على شهادات التخرج باسم هذه المدارس بغض النظر عن إدماجها في مدارس البوليتكنيك | مجتمع

بعد احتجاجاتهم.. طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية سيحصلون على شهادات التخرج باسم هذه المدارس

هنا يكمن سر قوة الملك

الموت يفجع الفنان هشام بهلول
بتاريــخ : 21 أكتوبر 2016 / 09:47 الموت يفجع الفنان هشام بهلول | ثقافة و فنون
الموت يفجع الفنان هشام بهلول
خيمت حالة من الحزن في بيت الفنان المغربي هشام بهلول صباح اليوم، حيث تلقى مكالمة هاتفية من والده يقول له فيها أن عمه توفي صباح اليوم الجمعة.

شوف تيفي: ع.السكارجي

خيمت حالة من الحزن في بيت الفنان المغربي هشام بهلول صباح اليوم، حيث تلقى مكالمة هاتفية من والده يقول له فيها أن عمه توفي صباح اليوم الجمعة.

وقال هشام بهلول في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي "إنا لله وإنا إليه راجعون، تلقيت الآن من والدي خبرا أحزنني، خبر وفاة أخيه، وَفاة عمي محمد البهلول".

يذكر أن بهلول مازالت تداعيات حادثة السير الخطيرة التي تعرض لها في الطريق السيار تؤثر عليه بشكل أو بآخر حيث أنه مازال يخضع للعلاج من أجل الرجوع إلى حالته الطبيعية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الموت يفجع الفنان هشام بهلول

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو | هذه هي تفاصيل برنامج الفنانة شيرين الجديد الذي سينطلق عرضه السنة القادمة ! | ثقافة و فنون

بالفيديو | هذه هي تفاصيل برنامج الفنانة شيرين الجديد الذي سينطلق عرضه السنة القادمة !

فيديو | هكذا قابلت الفنانة اللبنانية يارا لاعبها المفضل ميسي بعد مباراة السيتي ! | ثقافة و فنون

فيديو | هكذا قابلت الفنانة اللبنانية يارا لاعبها المفضل ميسي بعد مباراة السيتي !

بالفيديو والصور.. الفنانة اللبنانية يارا تحقق حلمها و تلتقي بنجم برشلونة ليونيل ميسي | ثقافة و فنون

بالفيديو والصور.. الفنانة اللبنانية يارا تحقق حلمها و تلتقي بنجم برشلونة ليونيل ميسي

مربية أنجلينا جولي تخرج عن صمتها وتحرج الممثلة الأمريكية بذكريات من طفولتها | ثقافة و فنون

مربية أنجلينا جولي تخرج عن صمتها وتحرج الممثلة الأمريكية بذكريات من طفولتها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحصاد اليومي.. سهام للتأمين تبتكر وتطلق حصريا في المغرب ASSUR AUTO DEEZER | حصاد اليوم
منذ 2 دقائق

الحصاد اليومي.. سهام للتأمين تبتكر وتطلق حصريا في المغرب ASSUR AUTO DEEZER

بالفيديو.. بعد حصوله على العلامة الرسمية للمؤتمر كوب 22.. الأمير مولاي رشيد يعطي انطلاقة معرض قطار المناخ الذي أطلقه ONCF | مال و أعمال

بالفيديو.. بعد حصوله على العلامة الرسمية للمؤتمر ''كوب 22''.. الأمير مولاي رشيد يعطي انطلاقة معرض ''قطار المناخ'' الذي أطلقه ONCF

شاهد لحظة انفجار قارورة غاز في مدينة دمنات.. وهاشنو وقع للفتاة لي كانت كتصور | زووم

شاهد لحظة انفجار قارورة غاز في مدينة دمنات.. وهاشنو وقع للفتاة لي كانت كتصور

بالفيديو.. اللاجئون مصدر دخل لليونان | قنوات أخرى

بالفيديو.. اللاجئون مصدر دخل لليونان

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هنا المغرب؛ ارتفاع في أثمنة الخضر والفواكه والمحروقات مقابل انخفاض في أثمنة السمك وفواكه البحر | بوليتيك
منذ 24 دقيقة

هنا المغرب؛ ارتفاع في أثمنة الخضر والفواكه والمحروقات مقابل انخفاض في أثمنة السمك وفواكه البحر

بث مباشر.. دين يسر يناقش مباشرة العلاقات الغير الشرعية | مجتمع

بث مباشر.. دين يسر يناقش مباشرة العلاقات الغير الشرعية

بالفيديو: العثماني وبنكيران يتحدثان على البعرة والقاعة التي احتضنتهما انفجرت بالضحك | بوليتيك

بالفيديو: العثماني وبنكيران يتحدثان على ''البعرة'' والقاعة التي احتضنتهما انفجرت بالضحك

غضبة ملكية جديدة تعصف بجنرال على رأس جهاز الوقاية المدنية وهذه التفاصيل‎ | بوليتيك

غضبة ملكية جديدة تعصف بجنرال على رأس جهاز الوقاية المدنية وهذه التفاصيل‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.