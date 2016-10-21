بعد احتجاجاتهم.. طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية سيحصلون على شهادات التخرج باسم هذه المدارس بغض النظر عن إدماجها في مدارس البوليتكنيك

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، اليوم الخميس، أن الطلبة المسجلين حاليا بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية سيحصلون على شهادات التخرج باسم هذه المدارس بغض النظر عن عملية

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، اليوم الخميس، أن الطلبة المسجلين حاليا بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية سيحصلون على شهادات التخرج باسم هذه المدارس بغض النظر عن عملية إدماجها في مدارس البوليتكنيك.

وأكدت الوزارة في بلاغ، أنه حرصا منها على ضمان السير العادي للدراسة بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، فإنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من أجل تمكين الطلبة المسجلين حاليا بهذه المدارس من الحصول على شهادات التخرج باسم "المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية" بغض النظر عن عملية إدماج هذه المدارس في مدارس البوليتكنيك".

وأهابت الوزارة، يضيف البلاغ، بطلبة المدارس المعنية استئناف دروسهم بصفة عادية.