عاجل:حريق يأتي على قيسارية عين الشق بالبيضاء و هذا ما وقع لحارس ليلي

اهتز حي الشباب بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء، قبل قليل،علىوقع اندلاع نيران بعدما شب حريق مهول بقيسارية الحي.

شوف تيفي:م غ

اهتز حي الشباب بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء، قبل قليل،علىوقع اندلاع نيران بعدما شب حريق مهول بقيسارية الحي.

و حسب ما عاينت"شوف تيفي"، شب الحريق في ثلاث محلات تجارية بالقيسارية،مخلفا إصابة حارس ليلي لم يستطع الخروج من داخل القيسارية.

و قد تم نقل الحارس المصاب باختناق حاد أدخله في غيبوبة إلى مستشفى السقاط بالدار البيضاء.

و لم يعرف لحد الآن،الأسباب التي كانت وراء اندلاع الحريق،فيما فتحت المصالح الأمنية التي حضرت بعين المكان، تحقيقا في الحادث