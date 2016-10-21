عاجل:حريق يأتي على قيسارية عين الشق بالبيضاء و هذا ما وقع لحارس ليلي

شوف تيفي:م غ
اهتز حي الشباب بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء، قبل قليل،علىوقع اندلاع نيران بعدما شب حريق مهول بقيسارية الحي.
و حسب ما عاينت"شوف تيفي"، شب الحريق في ثلاث محلات تجارية بالقيسارية،مخلفا إصابة حارس ليلي لم يستطع الخروج من داخل القيسارية.
و قد تم نقل الحارس المصاب باختناق حاد أدخله في غيبوبة إلى مستشفى السقاط بالدار البيضاء.
و لم يعرف لحد الآن،الأسباب التي كانت وراء اندلاع الحريق،فيما فتحت المصالح الأمنية التي حضرت بعين المكان، تحقيقا في الحادث
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