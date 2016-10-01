شرطي ينجو من موت محقق بعد مهاجمته بالسلاح الأبيض بأكادير

تعرض رجل أمن إلى إعتداء من طرف شخصين كانا يمتطيان دراجة نارية سريعة، وهو في الطريق من منزله نحو العمل في وقت مبكر من صبيحة اليوم الخميس.

شوف تيفي



تعرض رجل أمن إلى إعتداء من طرف شخصين كانا يمتطيان دراجة نارية سريعة، وهو في الطريق من منزله نحو العمل في وقت مبكر من صبيحة اليوم الخميس.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الشرطي التابع لمفوضية أمن أكادير، تعرض لإصابات خطيرة على مستوى الرأس، بحي الفرح بالمدينة، بعد مهاجمته من قبل عنصرين يمتطيان دراجة نارية سريعة " سي 90 " حيث انهالا على الضحية بالضرب بشكل مفاجئ بواسطة أسلحة بيضاء بأنحاء مختلفة من جسده خاصة على مستوى الرأس.

وأضافت ذات المصادر، أن الضحية تم نقله نحو مصحة خاصة لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تمكن الأمن من تحديد هوية وأوصاف المشتبه بهما، حيث أوقفت أحد المشتبه بهما يبلغ من العمر حوالي 22 سنة، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما لا يزال آخرون مبحوث عنهم حسب تعبير ذات المصادر.