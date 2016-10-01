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بلافريج والشناوي ثنائي الفدرالية بلا فائدة بالبرلمان المغربي ..إلا في حالة واحدة !
بتاريــخ : 20 أكتوبر 2016 / 22:43 بلافريج والشناوي ثنائي الفدرالية بلا فائدة بالبرلمان المغربي ..إلا في حالة واحدة ! | بوليتيك
بلافريج والشناوي ثنائي الفدرالية بلا فائدة بالبرلمان المغربي ..إلا في حالة واحدة !
يعتبر عمر بلافريج ومصطفى الشناوي الاسمين الذي فازا كبرلمانيين عن فدرالية اليسار الديمقراطي ، يمثلان الحزب الاشتراكي الموحد الذي يتكون من ثلاثة أحزاب ، منها كذلك الطليعة والمؤتمر الاتحادي

شوف تيفي

يعتبر عمر بلافريج ومصطفى الشناوي الاسمين الذي فازا كبرلمانيين عن فدرالية اليسار الديمقراطي ، يمثلان الحزب الاشتراكي الموحد الذي يتكون من ثلاثة أحزاب ، منها كذلك الطليعة والمؤتمر الاتحادي ، وتقول مصادر شوف تيفي أن الاثنين معا بدون فائدة أو أي تأثير بمنطق مؤسسات المغرب وقوانينها إلا في حالة واحدة وفريدة هي أن يندمجا في فريق برلماني وهو ما يخالف الخط الثالث الذي دعوا فيه إلى مقاطعة أي أغلبية يقودها حزب العدالة والتنمية أو معارضة يوجد فيها الأصالة والمعاصرة ، وفي غياب أي درجة ثالثة بين المنزلتين ، فلا وجود لشيء وسط الأغلبية والمعارضة كي يأخذاه كمكان في مؤسسة البرلمان إلا عدم التصويت وعدم المشاركة والاكتفاء بالفرجة .

وحسب نفس المعلومات التي حصلت عليها شوف تيفي فحسب القانون وإذا لم يتوفرا على فريق لأنهم اثنان فقط مما يحتم عليهما واقعيا ودستوريا وبالقانون التنظيمي للبرلمان أن يندمجا في فريق آخر أقرب إليهما أيدولوجيا أو سياسيا ، وإلا فلن يكونا أعضاء في لجان برلمانية التي تتكون فقط من الفرق البرلمانية ولن يملكا حق التصويت ولا يمكن ان يشاركا في الأسئلة الشفهية ، والأهم أنهما لن يستطيعا المشاركة في الدعوة أو المشاركة أو طلب لجان تقصي الحقائق التي تشكل في حالات وطنية مثل الفياضانات أو ما يضرب أي منطقة بالمغرب ويستحق المتابعة والمساءلة والاهتمام ، كما أنهما لن تكون لهما القوة والقدرة وبحكم القانون في حال لم يكونا بفريق برلماني أن يقوما بإحضار الوزراء للجان والمساهمة بشكل ملموس في مساءلة رئيس الحكومة وتقييم السياسات العمومية .

ويشترط في تشكيل فريق برلماني لحد الآن أن يتوفر الحزب على 20 مقعدا لم يتم تعديله في هذه الولاية الجديدة كما يروج لذلك حاليا .

يذكر أن فدرالية اليسار الديمقراطي كانت قالت أنها لن تنظم لمعارضه فيها البام أو أغلبية فيها البيادي ، وهو ما جعل موقفها غير مفهوم لحد الآن مادامت لا قوة لها ولا مقاعد كافية لتشكيل فريق برلماني .

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برلمان فدرالية اليسار القانون

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