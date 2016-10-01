المنصب الثالت في الدولة يدفع بوزراء بن كيران لتقديم إستقالتهم

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كشفت مصادر مطلعة، أن 11 وزيرا في حكومة تصريف الأعمال، قدموا طلبات إعفائهم من مناصبهم بهدف التصويت على رئيس مجلس النواب القادم.
وأفادت ذات المصادر، أن متخصصين في القانون الدستوري هم من أفتوا على الوزراء تقديم الإستقالة، ليتمكنوامن المشاركة في التصويت على رئيس مجلس النواب.
وأوضحت ذات المصادر، أن 11 وزيرا وضعوا طلبات إعفائهم بناء على رأي إستشاري، أدلى به فقهاء القانون الدستوري بالأمانة العامة للحكومة الذين أوصوا بضرورة تقديم الوزراء الذين فازوا بمقعد في البرلمان بإستقالتهم ليتمكنوا من التصويت على المنصب الثالث في سلم الدولة.
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