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كرسي العربي المساري لأخلاقيات المهنة.... وفاء لصحفي ورجل من طينة خاصة
بتاريــخ : 20 أكتوبر 2016 / 21:05 كرسي العربي المساري لأخلاقيات المهنة.... وفاء لصحفي ورجل من طينة خاصة | بوليتيك
كرسي العربي المساري لأخلاقيات المهنة.... وفاء لصحفي ورجل من طينة خاصة
تم اليوم ، الخميس 20 أكتوبر 2016 ، إطلاق كرسي العربي المساري لأخلاقيات المهنة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بتعاون مع وزارة الاتصال..

شوف تيفي

تم اليوم ، الخميس 20 أكتوبر 2016 ، إطلاق كرسي العربي المساري لأخلاقيات المهنة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بتعاون مع وزارة الاتصال..

وأعلن المعهد عن ذلك حين نظم حفلا صباح اليوم حضره عدد من قيادات حزب الاستقلال أبرزهم امحمد بوستة، وعبد الكريم غلاب، وامحمد الخليفة.

وتعتبر هذه المبادرة والالتفاتة حسب متتبعين بمثابة وفاء للرجل الذي كان ولازال أول وزير يقدم استقالته على عهد حكومة اليوسفي حين علم أنه بدون صلاحيات ، والهدف من الكرسي حسب وزير الاتصال في تصريحات إعلامية : "هو عقد دورات تكوينية في أخلاقيات المهنة، وتشجيع البحث العلمي، المرتبط بهذا المجال، ومواكبة تحولات المشهد الرقمي، فضلا عن برمجة المحاضرات، والندوات بشكل دوري."

أما عبد الله البقالي، نقيب الصحافيين أكد في كلمة له أمام الحضور : أن "لحظة تدشين كرسي العربي المساري تؤشر على وجود خصلة العرفان لدى الجسم الصحافي والمهني، لأحد الرواد الكبار للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بعدما نقلها من نقابة أرباب الصحف إلى نقابة الصحافيين"

واعتبر البقالي أننا “نعيش محنة حقيقية فيما يتعلق بأخلاقيات المهنة، ليس بسبب الضعف المهني للصحافيين، ولكن بسبب التغيرات الحاصلة على المستوى الإلكتروني، والتي تجعل الأزمة عالمية."

كرسي العربي المساري لأخلاقيات المهنة.... وفاء لصحفي ورجل من طينة خاصة

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العربي المساري كرسي معهد الاعلام والاتصال

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