عاجل و بالصور..المشتبه بها في قضية قتل صديقتها تُعزي صابرين عبر الفايسبوك و هذا ما قالته قبل استنطاقها

توصلت ''شوف تيفي'' إلى الحساب الخاص بالطالبة ''كوثر'' الصديقة المقربة من صابرين التي تم قتلها و رميها من الطابق الرابع لإقامة المسيرة بشارع الشفشاوني بالدار البيضاء يوم الأحد الماضي.

شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" إلى الحساب الخاص بالطالبة "كوثر" الصديقة المقربة من صابرين التي تم قتلها و رميها من الطابق الرابع لإقامة المسيرة بشارع الشفشاوني بالدار البيضاء يوم الأحد الماضي.

و علقت كوثر التي تتابع في القضية في حالة سراح مؤقت، على الصورة التي تجمعها بصابرين، بتعزية خاصة لأقرب صديقة لها عبر صفحتها الخاصة بالعالم الأزرق مباشرة بعد وفاتها حيث كتبت" الله يرحمك أصاحبتي.. كنتي عزيزة عليااااااااا بزاااااااااف خليتي بلاصتك كبيرة كبيرة كبييييرة بزااااااااااااااااأاااااأف تواحد ما غيعوضهااااااا ربي لي عااالم نتلاقاو في جنة ان شااااء الله ان لله وانا اليه راجعون "

وقد مثل اليوم الخميس ،3 مشتبه فيهم في قتل صابرين، طالبين وطالبة، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حيث عرفت الجلسة اعترافات خطيرة من طرف مقترفي هذا العمل شننشر تفاصيلها بالفيديو بعد قليل.