 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

كرسي العربي المساري لأخلاقيات المهنة.... وفاء لصحفي ورجل من طينة خاصة | بوليتيك

كرسي العربي المساري لأخلاقيات المهنة.... وفاء لصحفي ورجل من طينة خاصة

عاجل و بالصور..المشتبه بها في قضية قتل صديقتها تُعزي صابرين عبر الفايسبوك و هذا ما قالته قبل استنطاقها | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..المشتبه بها في قضية قتل صديقتها تُعزي صابرين عبر الفايسبوك و هذا ما قالته قبل

رسميا برنامج سطار نيوز خارج حسابات مدير قناة ميدي1 وهذه هي التفاصيل | صحافة

رسميا برنامج ''سطار نيوز'' خارج حسابات مدير قناة ميدي1 وهذه هي التفاصيل

عبد اللطيف وهبي ينسحب من إجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة غاضبا | بوليتيك

عبد اللطيف وهبي ينسحب من إجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة غاضبا

عاجل..رموك يتسبب في حادثة سير خطيرة بالبيضاء‎ | حوادث و حقوق

عاجل..رموك يتسبب في حادثة سير خطيرة بالبيضاء‎

البياضة محيحين فكازا وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

البياضة محيحين فكازا وهذه التفاصيل

بالفيديو والصور.. الفنانة اللبنانية يارا تحقق حلمها و تلتقي بنجم برشلونة ليونيل ميسي | ثقافة و فنون

بالفيديو والصور.. الفنانة اللبنانية يارا تحقق حلمها و تلتقي بنجم برشلونة ليونيل ميسي

سعيد أولباشا: على بنكيران أن يأخذ العبرة من فضائح وزراء الحركة الشعبية ونُذكره الآن بوعده لنا قبل الانتخابات | بوليتيك

سعيد أولباشا: على بنكيران أن يأخذ العبرة من فضائح وزراء الحركة الشعبية ونُذكره الآن بوعده لنا قبل

الإتحاد الدستوري يناقش مشاوراته الأولية مع بن كيران لتشكيل الحكومة المقبلة | بوليتيك

الإتحاد الدستوري يناقش مشاوراته الأولية مع بن كيران لتشكيل الحكومة المقبلة

هنا يكمن سر قوة الملك

عاجل و بالصور..المشتبه بها في قضية قتل صديقتها تُعزي صابرين عبر الفايسبوك و هذا ما قالته قبل استنطاقها
بتاريــخ : 20 أكتوبر 2016 / 19:43 عاجل و بالصور..المشتبه بها في قضية قتل صديقتها تُعزي صابرين عبر الفايسبوك و هذا ما قالته قبل استنطاقها | حوادث و حقوق
عاجل و بالصور..المشتبه بها في قضية قتل صديقتها تُعزي صابرين عبر الفايسبوك و هذا ما قالته قبل استنطاقها
توصلت ''شوف تيفي'' إلى الحساب الخاص بالطالبة ''كوثر'' الصديقة المقربة من صابرين التي تم قتلها و رميها من الطابق الرابع لإقامة المسيرة بشارع الشفشاوني بالدار البيضاء يوم الأحد الماضي.

شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" إلى الحساب الخاص بالطالبة "كوثر" الصديقة المقربة من صابرين التي تم قتلها و رميها من الطابق الرابع لإقامة المسيرة بشارع الشفشاوني بالدار البيضاء يوم الأحد الماضي.

و علقت كوثر التي تتابع في القضية في حالة سراح مؤقت، على الصورة التي تجمعها بصابرين، بتعزية خاصة لأقرب صديقة لها عبر صفحتها الخاصة بالعالم الأزرق مباشرة بعد وفاتها حيث كتبت" الله يرحمك أصاحبتي.. كنتي عزيزة عليااااااااا بزاااااااااف خليتي بلاصتك كبيرة كبيرة كبييييرة بزااااااااااااااااأاااااأف تواحد ما غيعوضهااااااا ربي لي عااالم نتلاقاو في جنة ان شااااء الله ان لله وانا اليه راجعون "

وقد مثل اليوم الخميس ،3 مشتبه فيهم في قتل صابرين، طالبين وطالبة، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حيث عرفت الجلسة اعترافات خطيرة من طرف مقترفي هذا العمل شننشر تفاصيلها بالفيديو بعد قليل.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سراح كوثر صابرين قتل جريمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..رموك يتسبب في حادثة سير خطيرة بالبيضاء‎ | حوادث و حقوق

عاجل..رموك يتسبب في حادثة سير خطيرة بالبيضاء‎

البياضة محيحين فكازا وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

البياضة محيحين فكازا وهذه التفاصيل

إحالة مستشار جماعي على المحكمة بأكادير بعد ضبطه في سيارة يمارس الجنس مع إمرأة متزوجة | حوادث و حقوق

إحالة مستشار جماعي على المحكمة بأكادير بعد ضبطه في سيارة يمارس الجنس مع إمرأة متزوجة

​ما لم يكن متوقع.. حقائق جديدة وصادمة ​لم تخطر على بال العائلة .. هاعلاش تم قتل الطالبة صابرين من طرف صديقها | حوادث و حقوق

​ما لم يكن متوقع.. حقائق جديدة وصادمة ​لم تخطر على بال العائلة .. هاعلاش تم قتل الطالبة صابرين من طرف صديقها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد التحقيقات الأولية في قضية مقتل صابرين..الأب يحكي حقائق مثيرة من أمام المحكمة..هاكيفاش ضربو ليا بنتي و داوها فطوموبيل بعدما شربوها الشراب بزز و لاحوها من البالكون | بــووز
منذ 33 دقيقة

بعد التحقيقات الأولية في قضية مقتل صابرين..الأب يحكي حقائق مثيرة من أمام المحكمة..هاكيفاش ضربو ليا بنتي و داوها فطوموبيل بعدما شربوها الشراب بزز و لاحوها من البالكون

شوفو أشنو وقع لـطوموبيل وحلات فالسكة ديال الترامواي فكازا | بــووز

شوفو أشنو وقع لـ''طوموبيل'' وحلات فالسكة ديال الترامواي فكازا

بالفيديو.. شاهد ردّة فعل ميسي عندما شاهد صورة كيكة عيد ميلاده التي صنعتها له الفنانة اللبنانية يارا | زووم

بالفيديو.. شاهد ردّة فعل ميسي عندما شاهد صورة كيكة عيد ميلاده التي صنعتها له الفنانة اللبنانية يارا

تصريح جد مؤثر من شاب مغربي..مشيت باش نشوف الملك شدونا فالكوميسارية أنا بغيتو غير يعاوني | بــووز

تصريح جد مؤثر من شاب مغربي..مشيت باش نشوف الملك شدونا فالكوميسارية أنا بغيتو غير يعاوني

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

كرسي العربي المساري لأخلاقيات المهنة.... وفاء لصحفي ورجل من طينة خاصة | بوليتيك
منذ 15 دقيقة

كرسي العربي المساري لأخلاقيات المهنة.... وفاء لصحفي ورجل من طينة خاصة

عاجل و بالصور..المشتبه بها في قضية قتل صديقتها تُعزي صابرين عبر الفايسبوك و هذا ما قالته قبل استنطاقها | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..المشتبه بها في قضية قتل صديقتها تُعزي صابرين عبر الفايسبوك و هذا ما قالته قبل

رسميا برنامج سطار نيوز خارج حسابات مدير قناة ميدي1 وهذه هي التفاصيل | صحافة

رسميا برنامج ''سطار نيوز'' خارج حسابات مدير قناة ميدي1 وهذه هي التفاصيل

عبد اللطيف وهبي ينسحب من إجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة غاضبا | بوليتيك

عبد اللطيف وهبي ينسحب من إجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة غاضبا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.