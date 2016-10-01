رسميا برنامج ''سطار نيوز'' خارج حسابات مدير قناة ميدي1 وهذه هي التفاصيل

تأكد رسميا من مصدر مطلع أن القناة الطنجاوية ''ميدي ان تيفي'' أعدمت برنامج ''سطار نيوز'' صباح اليوم الخميس والذي يقدمه الإعلامي والفنان حمزة الفيلالي الذي تميز في برنامج ''من دار لدار'' والذي يعد البرنامج

شوف تيفي

تأكد رسميا من مصدر مطلع أن القناة الطنجاوية "ميدي ان تيفي" أعدمت برنامج "سطار نيوز" صباح اليوم الخميس والذي يقدمه الإعلامي والفنان حمزة الفيلالي الذي تميز في برنامج "من دار لدار" والذي يعد البرنامج الشهير والوحيد الذي يحظى بمتابعة مهمة على القناة بحكم قربه واحتكاكه مع المجتمع.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة التي تكلفت بتوقيف البرنامج عزت الأمر إلى أنه لا يتماشى مع سياسة القناة التي تحولت إلى قناة إخبارية مستغربا في الوقت ذاته أن البرنامج تمت الموافقة عليه و عرضت منه حلقتين فضلا على أنه يدخل في خانة البرامج الإخبارية بحكم أنه ينقل أخبار الفن والمشاهير.

وتأسف المصدر من سياسة القناة الغير مفهومة والتي تعرف ارتباكا واضحا في البرمجة متسائلا أنه كيف يعقل أن تصبح القناة تبث برامج وتعدمها بعد حلقة أو حلقتين مؤكدا أنها ستصبح قناة للبرامج التجريبية وليس بقناة محترفة وتسعى إلى التميز مضيفا أنها يجب أن تدخل كتاب غينيس للأرقام القياسية بسبب إعدام كل برنامج يبث منه حلقة أو حلقتين وبضع حلقات في الوقت الذي كان مسطرا أن تكون كل هذه البرامج الموقوفة طويلة الأمد.

وفي سياق متصل أكد مصدر فني أن المغرب محتاج لبرامج فنية ترصد الأخبار والأعطاب والحلول، تماما كما يوجد في القنوات العربية التي تتميز بهذا الصنف من البرامج لكن للأسف مازال القطب العمومي يهمش هذا الصنف من البرامج ويكتفي فقط بالسهرات دون إبداع لبرامج جريئة ومحترفة تذكر.