عبد اللطيف وهبي ينسحب من إجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة غاضبا

كشفت مصادر مطلعة، أن المنسق المؤقت للفريق البرلماني لحزب الأصالة و المعاصرة،بمجلس النواب عبد اللطيف وهبي، قد إنسحب اليوم الخميس، من الإجتماع الأخير للمكتب السياسي مباشرة بعد إنطلاق التداول في

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كشفت مصادر مطلعة، أن المنسق المؤقت للفريق البرلماني لحزب الأصالة و المعاصرة،بمجلس النواب عبد اللطيف وهبي، قد إنسحب اليوم الخميس، من الإجتماع الأخير للمكتب السياسي مباشرة بعد إنطلاق التداول في النقطة المدرجة في جدول الأعمال و التي تتعلق بالمذكرة التي ينوي الحزب رفعها للملك محمد السادس.

وأضافت ذات المصادر، أن أعضاء بالمكتب السياسي للحزب، يرفضون فكرة رفع مذكرة مطلبية للتعديلات الدستورية للملك في الوقت الراهن، حيث يرى الأعضاء أن المحافظة على تماسك الحزب في الفترة الراهنة أولى من أي إجراء آخر.

وقالت ذات المصادر، أن عبد اللطيف وهبي، غادر الإجتماع غاضبا، بل لم يستطع عضو مقرب منه بالمكتب السياسي إرجاعه إلى القاعة التي إحتضنت الإجتماع، حيث يرفض بشكل قاطع إرسال المذكرة المطلبية للملك محمد السادس بهدف تعديلات دستورية.

من جهة ثانية، نفى خالد أدنون عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي للحزب، الخبر جملة وتفصيلا مؤكدا أن الإجتماع عادي ومر في ظروف طبيعية.