عاجل..رموك يتسبب في حادثة سير خطيرة بالبيضاء‎

شهد حي سيدي مومن بالبيضاء، قبل قليل، حادثة سير خطيرة، بعد أن دهست شاحنة كبيرة شخصا بطريقة مروعة.

شوف تيفي"



شهد حي سيدي مومن بالبيضاء، قبل قليل، حادثة سير خطيرة، بعد أن دهست شاحنة كبيرة شخصا بطريقة مروعة.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالك كان يحاول تجاوز الشارع لتدهسه الشاحنة وتشطره نصفين ليلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.



وأضاف المصدر، ذاته بأن سيارة الاسعاف، قامت بنقل جثة الهالك إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي.





