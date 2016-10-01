البياضة محيحين فكازا وهذه التفاصيل

شهد سوق البياضة بدرب السلطان بالبيضاء زوال اليوم الخميس فوضى عارمة بسبب إفراغ إحدى المقاهي المتواجدة وسط السوق المذكور من طرف رجال الأمن .

شوف تيفي

شهد سوق البياضة بدرب السلطان بالبيضاء زوال اليوم الخميس فوضى عارمة بسبب إفراغ إحدى المقاهي المتواجدة وسط السوق المذكور من طرف رجال الأمن .

وعقب الإفراغ كشف بائعوا البيض لشوف تيفي ،أنهم غير راضين على قرار الإفراغ كون هذا المقهى يعتبر ملتقى للبياضة وأن المكان لايساوي شيئا من دونه وأن القرار غير قانوني بسبب غياب القايد ومجموعة من أعوان السلطة.

وقال مصدر شوف تيفي أنه عند محاولة إخراج صاحب المقهى بالقوة من محله تعرض للضرب والجرح من طرف العناصر الأمنية، الشيئ الذي استدعى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى ابن رشد .

من جهتهم أوضح أصحاب البقعة الأرضية أن صاحب المقهى استولى على الأرض بأوراق مزورة، كما أنهم يعتزمون تنظيم ندوة صحفية في الأيام المقبلة لتوضيح الأمر لوسائل الإعلام.