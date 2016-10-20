بالفيديو والصور.. الفنانة اللبنانية يارا تحقق حلمها و تلتقي بنجم برشلونة ليونيل ميسي

وأخيرا تحقق الحلم الذي يراود االفنانة اللبنانية يارا منذ زمن،فخلال تواجدها ببرشلونة، استطاعت الوقوف إلى جانب لاعب فريق برشلونة ميسي لتسجيل مقطع فيديو تذكاري معه، والذي تعتبره أفضل لاعب في

"شوف تيفي": زينب نمروك

وأخيرا تحقق الحلم الذي يراود االفنانة اللبنانية يارا منذ زمن،فخلال تواجدها ببرشلونة، استطاعت الوقوف إلى جانب لاعب فريق برشلونة ميسي لتسجيل مقطع فيديو تذكاري معه، والذي تعتبره أفضل لاعب في التاريخ.



ونشرت يارا قبل ساعات قليلة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، صور لها تجمعها مع بعض لاعبي برشلونة ، كما عبرت عن مدى سعادتها بهذا اللقاء خصوصا مع ميسي ،الذي وصفته "بالملك."



و كانت يارا قد عبرت ضمن فعاليات مهرجان موازين في دورته الأخيرة ، عن حبها الشديد لفريق برشلونة، وأكدت أنها تملك بطاقة العضوية "VIP"، الخاصة بالفريق الإسباني.

وقالت يارا لو كانت لديه الفرصة لتصوير كليب مع نجوم برشلونة لاختارت نجمها المفضل ميسي دون تردد ليرافقها كبطل في عملها .. فهل سيتحقق حلمها بعد هذا اللقاء؟.



