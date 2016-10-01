سعيد أولباشا: على بنكيران أن يأخذ العبرة من فضائح وزراء الحركة الشعبية ونُذكره الآن بوعده لنا قبل الانتخابات

أكد سعيد أولباشا، القيادي السابق في الحركة الشعبية، أن على بنكيران أن يأخذ العبرة من فضائح وزراء الحركة الشعبية في الحكومة المنتهية ولايتها، مذكرا بأن التعديلات المتكررة التي طرأت على الحكومة

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أكد سعيد أولباشا، القيادي السابق في الحركة الشعبية، أن على بنكيران أن يأخذ العبرة من فضائح وزراء الحركة الشعبية في الحكومة المنتهية ولايتها، مذكرا بأن التعديلات المتكررة التي طرأت على الحكومة السابقة، سببها بدرجة أكبر الوزراء الحركيين، بسبب فضائحهم، وهو يقصد بذلك عبد العظيم الكروج صاحب "فضيحة الشوكولاطة"، ومحمد أوزين صاحب "فضيحة الكراطة"، ومحمد مبديع وقضيته الشهيرة مع "روبي" ثم حكيمة الحيطي والجدل الذي أثارته النفايات الإيطالية التي استوردتها.

وقد أكد أولباشا أن ما كان ينادي به، ويحذر منه، عكسته حصيلة حزب "السنبلة" في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أنها شهدت تراجعا ولم تحقق مكاسب انتخابية بسبب أزمة الحزب التي كان قد نبه إليها.

وصرح أولباشا، الساعي إلى تأسيس حزب "الحركة الأصيلة الشعبية"، بأن بنكيران يعرف ما يفعله بخصوص تحالفاته مع الأحزاب، ويعي جيدا أن المصلحة العليا للبلد هي فوق كل اعتبار، وأنه يجب أن يستوزر من لهم الكفاءة.

وبخصوص مستجد الحزب الجديد الذي يسعى إلى تأسيسه، وجديد علاقته بوزارة الداخلية التي لم ترخص له بذلك، قال أولباشا إن رفاقه آثروا عدم التشويش على سير الانتخابات التشريعية الأخيرة، والآن بعد انتهائها سيكملون مشوارهم نحو تأسيس حزبهم، وعلى بنكيران أن يتذكر وعده الذي قطعه لحل ملفهم مع وزارة الداخلية قبل الانتخابات، ولم يبق لهم سوى رفع سقف التنديد والمواجهة المباشرة مع الشطط والتعنت، "خصوصا وأن الخطاب الملكي الأخير كان قويا وشجاعا وبمثابة ثورة كبيرة ضد الإدارة العمومية"، يقول أولباشا.