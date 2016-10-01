الإتحاد الدستوري يناقش مشاوراته الأولية مع بن كيران لتشكيل الحكومة المقبلة

ذكرت مصادر مطلعةلشوف تيفي، أن المكتب السياسي لحزب الإتحاد الدستوري، عقد إجتماعا صبيحة اليوم الخميس بمقره المركزي، للاستماع إلى تقرير مفصل لمحمد ساجد بخصوص اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة عبد

شوف تيفي

ذكرت مصادر مطلعةلشوف تيفي، أن المكتب السياسي لحزب الإتحاد الدستوري، عقد إجتماعا صبيحة اليوم الخميس بمقره المركزي، للاستماع إلى تقرير مفصل لمحمد ساجد بخصوص اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، في إطار المشاورات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن محمد ساجد أخبر أعضاء مكتبه السياسي عن التفاصيل المهمة للمحادثات التي جمعته مع عبد الإله بن كيران وسعد الدين العثماني.

وأضاف ذات المصدر، أن محمد ساجد أجاب بن كيران بكونه لا يستطيع تأكيد قبول الحزب الدخول للحكومة، دون العودة للقواعد والتشاور مع الحليف الجديد في البرلمان حزب التجمع الوطني للأحرار.

ويأتي إجتماع المكتب السياسي، وسط غضب بين قواعد حزب الحصان على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، حيث تسائلوا عن الهدف من حضور محمد ساجد وحيدا كممثل عن حزب الإتحاد الدستوري، عكس جميع الأحزاب التي حضرت المشاورات مع بن كيران في وفود تضم على الأقل فردين عن قيادة الحزب.

وسبق لمحمد ساجد أن عبر في اللقاء الصحفي الذي أعقب لقائه مع بن كيران، قد عن أمله في أن تستجيب تركيبتها لطموحات وانتظارات المغاربة.