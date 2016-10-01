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إحالة مستشار جماعي على المحكمة بأكادير بعد ضبطه في سيارة يمارس الجنس مع إمرأة متزوجة
بتاريــخ : 20 أكتوبر 2016 / 17:07 إحالة مستشار جماعي على المحكمة بأكادير بعد ضبطه في سيارة يمارس الجنس مع إمرأة متزوجة | حوادث و حقوق
إحالة مستشار جماعي على المحكمة بأكادير بعد ضبطه في سيارة يمارس الجنس مع إمرأة متزوجة
علمت ''شوف تيفي'' أن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أمسكرود، أحالت صبيحة اليوم الخميس 20 أكتوبر، مستشار جماعي بعد ضبطه متلبسا بممارسة الجنس مع إمرأة متزوجة.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أمسكرود، أحالت صبيحة اليوم الخميس 20 أكتوبر، مستشار جماعي بعد ضبطه متلبسا بممارسة الجنس مع إمرأة متزوجة.

وأضافت مصادر مطلعة، أن مصالح الدرك الملكي بالجماعة القروية أمسكرود قد اعتقلت المتهم على الساعة الثالثة صباحا من يوم أمس الأربعاء، بعد ضبطه داخل سيارته وهو منغمس في ممارسة الجنس مع سيدة متزوجة بالقرب من دوار سيدي بوسحاب، بعدما أبلغ عنه عدد من سكان الدوار.

هذا، وذكرت مصادر قريبة من الملف، أن المستشار الجماعي إعترف بربطه علاقة غرامية مع خليلته منذ مدة، لكنه نفى علمه بكونها متزوجة وعلى ذمة رجل، حيث ينتظر أن يتم إحالة السياسي وخليلته على السجن المحلي لأيت ملول بتهمة الخيانة الزوجية، أو تنازل المتضررين من العلاقة بين الموقوفين زوجة المستشار وزوج الخليلة تضيف ذات المصادر.

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الدرك مستشار الجماعة الإعتقال السجن أمسكرود شوف تيفي

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