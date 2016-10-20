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بعد حصوله على العلامة الرسمية للمؤتمر ''كوب 22''.. الأمير مولاي رشيد يعطي انطلاقة معرض ''قطار المناخ'' الذي أطلقه ONCF
بتاريــخ : 20 أكتوبر 2016 / 16:52 بعد حصوله على العلامة الرسمية للمؤتمر كوب 22.. الأمير مولاي رشيد يعطي انطلاقة معرض قطار المناخ الذي أطلقه ONCF | اقتصاد
بعد حصوله على العلامة الرسمية للمؤتمر ''كوب 22''.. الأمير مولاي رشيد يعطي انطلاقة معرض ''قطار المناخ'' الذي أطلقه ONCF
في إطار البرنامج المعتمد من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل مواكبة مؤتمر ''كوب 22''، وبعد أن كان قد حصل على العلامة الرسمية للمؤتمر منذ يونيو 2016 من طرف اللجنة المنظمة

شوف تيفي

في إطار البرنامج المعتمد من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل مواكبة مؤتمر "كوب 22"، وبعد أن كان قد حصل على العلامة الرسمية للمؤتمر منذ يونيو 2016 من طرف اللجنة المنظمة، ترأس الأمير مولاي رشيد حفل افتتاح المعرض المتنقل "قطار المناخ" بمحطة الرباط– أكدال، صبيحة اليوم الخميس، الذي أطلقه ONCF لمبادرة للتحسيس والتوعية وإلى فتح باب النقاش حول المناخ عبر ربوع المملكة.

وستخصص ثلاث عربات لمعرض علمي تعطي صورة عن الحالة الراهنة للمناخ وآثار تغيراته منذ بداية العصر الصناعي وكذلك البحوث الجارية حول سبل التخفيف والتكيف، فيما ستكون ثلاث عربات أخرى عبارة عن قرية الابتكار والشركاء، بحيث تضم الشركات والمؤسسات العامة والخاصة التي ترافق المعرض والتي ستقدم للزائرين رهاناتها وسياستها المعتمدة من أجل التنمية المستدامة علاوة على الابتكارات والحلول الواقعية والفعالة والمتاحة للجميع لخفض نسبة الكربون، كما خصص المكتب عربة مناظرات حقيقية تحتوي على شاشات عرض ضخمة ومنبرا للمحاوري. وعربة فضاء الاستقبال التي هي عبارة عن فضاء حميمي وعملي لتنظيم اجتماعات واستقبال الضيوف.

كما تم تنظيم تنشيطات غنية ومتنوعة خلال توقف قطار المناخ في مختلف المدن المغربية، تشمل عروض خاصة وإخبارية متعلقة بالمناخ، ألعاب وأنشطة خاصة بقطار المناخ بشراكة مع مؤسسات وجمعيات إضافة إلى مراكز البحث العلمي ومنظمات غير حكومية مغربية... وسيتم أيضا برمجة مناظرة، على شكل فطور/نقاش يوم 12 نونبر ابتداء من الساعة 8 والنصف، تهم المشاريع السككية الكبرى في خدمة المناخ والتنمية المستدامة بمحطة مراكش في قطار المناخ بشراكة بين المكتب وكل من الاتحاد الدولي للسكك الحديدية والشركة الفرنسية للسكك الحديدية.

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