ضحيتي الخطأ الطبي بأكادير يُصعدون وها أشنو غادي يديرو

بمؤازرة من الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تخوض ضحيتي الأخطاء الطبية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير يوم غد الجمعة اعتصاما مفتوحا وذلك بسبب انسداد أفق التحاور والتواصل مع المستشفى والطبيبة التي تسببت

شوف تيفي

بمؤازرة من الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تخوض ضحيتي الأخطاء الطبية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير يوم غد الجمعة اعتصاما مفتوحا وذلك بسبب انسداد أفق التحاور والتواصل مع المستشفى والطبيبة التي تسببت لهما في الخطأ، حيث أصبحتا تعيشان جحيما قاهرا بسبب الخطأ الطبي الذي تعرضتا له في العملية الجراحية على مستوى الثديين.

وعلمت شوف تيفي من الضحيتين أنهما سيخوضان إضرابا مفتوحا أمام المستشفى الذي تعرضتا فيه لهذا الخطأ الطبي الجسيم الذي أنهى نسبيا حياتهما الطبيعة بسبب ما نتجت عنه العملية من أضرار خطيرة قد تؤدي بهما إلى ظهور تورمات سرطانية خطيرة مع مرور الوقت إذا لم يتم الإسراع بالتكفل بحالتهما.

جدير بالذكر أن قناة "شوف تيفي" كانت قد فجرت قضية الضحيتين أواخر شهر غشت الماضي، حيث توصلت إحدى الضحيتين بعدها برسائل نصية قصيرة تدعوها للصفح والتفاهم مع الطبيبة المعنية.



