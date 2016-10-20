البام يرفع مذكرة للملك مطالبا بتعديلات دستورية

يستعد حزب الأصالة والمعاصرة لإعداد مذكرة من أجل رفعها للملك محمد السادس مطالبا بتعديل دستوري يهدف إلى ملء ''بعض حالات الفراغ بعد اجتماع للمكتب السياسي للحزب الذي عرف نقاشا حول ما أبرزته الممارسة من

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يستعد حزب الأصالة والمعاصرة لإعداد مذكرة من أجل رفعها للملك محمد السادس مطالبا بتعديل دستوري يهدف إلى ملء "بعض حالات الفراغ بعد اجتماع للمكتب السياسي للحزب الذي عرف نقاشا حول ما أبرزته الممارسة من حدود بعض المقتضيات الدستورية عند إعمالها وكذا الحاجة إلى تأطير دستوري لجوانب من الممارسة السياسية تفاديا لبعض حالات الفراغ المعياري".

وأوضح بلاغ للمكتب السياسي، أن الرسالة التي يعتزم البام رفعها إلى الملك تهم أيضا ملاحظات الحزب حول "المسلسل الديموقراطي"، مشيرا أن "المكتب السياسي تدارس قضايا تتعلق على الخصوص بطبيعة الخطاب السياسي المستعمل من قبل بعض الأحزاب ومخاطره على الاختيار الديمقراطي، وكذا قضية استعمال الرأسمال الرمزي للدين الإسلامي في الاستحقاقات الانتخابية وأثاره السلبية على المدى القصير والمتوسط"، مضيفا أن "المكتب تداول أيضا في مقترحات تتعلق بتحديد يوم الاقتراع وبتطوير إمكانيات الأحزاب السياسية، وبشفافية التمويل ومراقبته".

وأكد البام من خلاله بلاغه على أن "التحالفات لن تكون إلا مع الأحزاب التي تتقاسم مع حزب الأصالة والمعاصرة نفس المرجعية والمشروع الديمقراطي الحداثي"، مضيفا أن "أعضاء المكتب أكدوا أن هذا الموقف ثابت ووقع التعبير عنه رسميا مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي حقق فيها الحزب انتصارا سياسيا".

وأضاف البلاغ، أن اللجنة المكلفة من طرف المكتب الفيدرالي، تباشر عملها في الوقت الراهن من أجل إعداد تقرير تقييمي لمسار الانتخابات والظروف التي جرت فيها على مستوى 92 دائرة، حيث من المرتقب استعراض كل النقط المرتبطة بالترشح والنتائج المحققة وأوجه القوة والضعف من خلال تقييم موضوعي، وبسط مختلف الظروف التي تمت فيها العملية الانتخابية بالدوائر التي قدم فيها الحزب مرشحات ومرشحين، سواء تلك التي حصل فيها الحزب على مقعد نيابي أو تلك التي لم يوفق فيها.

ولم يكشف بلاغ المكتب السياسي، بشكل دقيق عن مضامين التعديل الدستوري الذي يطالب به، مكتفيا بالقول إن "أعضاء المكتب السياسي سبق لهم وأن ذكروا بهذا الخصوص بمختلف مقترحات الحزب التي أنتجها في سياق إعداد دستور 2011، وما أعقبها من مقترحات للحزب ترتكز جميعها على تأويل ديمقراطي لقانوننا الأسمى واستكشاف سبل تطوير مقتضياته ومراجعته ضمن هذا المنطق".