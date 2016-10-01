 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك محمد السادس والرئيس الرواندي يترأسان بكيغالي حفل إطلاق برنامج للشراكة الفلاحية | بوليتيك

الملك محمد السادس والرئيس الرواندي يترأسان بكيغالي حفل إطلاق برنامج للشراكة الفلاحية

نبيلة منيب تغضب البيجيدي بعد طريقة رفضها الجلوس مع بن كيران لتشكيل الحكومة | بوليتيك

نبيلة منيب تغضب ''البيجيدي'' بعد طريقة رفضها الجلوس مع بن كيران لتشكيل الحكومة

​ما لم يكن متوقع.. حقائق جديدة وصادمة ​لم تخطر على بال العائلة .. هاعلاش تم قتل الطالبة صابرين من طرف صديقها | حوادث و حقوق

​ما لم يكن متوقع.. حقائق جديدة وصادمة ​لم تخطر على بال العائلة .. هاعلاش تم قتل الطالبة صابرين من

تأخير تشكيل الحكومة يكلف ميزانية الدولة 60 مليون يوميا | بوليتيك

تأخير تشكيل الحكومة يكلف ميزانية الدولة 60 مليون يوميا

الملك محمد السادس يزور النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية برواندا | بوليتيك

الملك محمد السادس يزور النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية برواندا

بالصور..طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية يحتجون بفاس | مجتمع

بالصور..طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية يحتجون بفاس

المخدرات تقتل شاب بالفنيدق وترسل اثنين إلى المستشفى | حوادث و حقوق

المخدرات تقتل شاب بالفنيدق وترسل اثنين إلى المستشفى

بالصور..شاحنة ديال الياجور تقلبات فالمحمدية و هاشنو وقع | حوادث و حقوق

بالصور..شاحنة ديال الياجور تقلبات فالمحمدية و هاشنو وقع

حقائق جديدة..الطفل الذي انتحر في المدينة القديمة استخدم منديل رأس أخته ورواية تقول أنه تأثر بلعبة فيديو | حوادث و حقوق

حقائق جديدة..الطفل الذي انتحر في المدينة القديمة استخدم منديل رأس أخته ورواية تقول أنه تأثر بلعبة

هنا يكمن سر قوة الملك

الملك محمد السادس والرئيس الرواندي يترأسان بكيغالي حفل إطلاق برنامج للشراكة الفلاحية
بتاريــخ : 20 أكتوبر 2016 / 15:18 الملك محمد السادس والرئيس الرواندي يترأسان بكيغالي حفل إطلاق برنامج للشراكة الفلاحية | بوليتيك
الملك محمد السادس والرئيس الرواندي يترأسان بكيغالي حفل إطلاق برنامج للشراكة الفلاحية
ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي اسماعيل، ورئيس جمهورية رواندا، فخامة السيد بول كاغامي، اليوم الخميس بكيغالي، حفل إطلاق برنامج للشراكة الفلاحية بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا.

شوف تيفي:

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي اسماعيل، ورئيس جمهورية رواندا، فخامة السيد بول كاغامي، اليوم الخميس بكيغالي، حفل إطلاق برنامج للشراكة الفلاحية بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا.

وفي بداية هذا الحفل، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، أمام قائدي البلدين الخطوط العريضة لهذا البرنامج الذي تمت بلورته تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والذي تستفيد بموجبه دولة رواندا من التجربة التي اكتسبها المغرب في مجال تطوير الفلاحة الصغرى، خاصة التجربة المتراكمة في إطار مخطط المغرب الأخضر.

وأبرز أخنوش أن مخطط المغرب الأخضر الطموح، الذي تم إطلاقه في أبريل 2008، يهدف إلى جعل القطاع الفلاحي رافعة أساسية للتنمية السوسيو اقتصادية بالمغرب، مسجلا أن هذه الاستراتيجية ساهمت في الرفع من عائدات آلاف الفلاحين الصغار وكذا تحسين ظروف عملهم وعيشهم.

وأضاف أن برنامج الشراكة الفلاحية بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا يقوم على أساس التوافق بين التجربة المغربية والمؤهلات الرواندية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يطمح للنهوض بالتعاون التقني في مجالات البنيات التحتية المائية للري والصحة الحيوانية.

كما يروم البرنامج، حسب أخنوش، تمكين الفلاحين الروانديين من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والتعاضدية الفلاحية (مامدا) ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على التوالي في مجالي إدماج الفلاحين الصغار في أنظمة التمويل والتأمين متعدد المخاطر، وإرساء قاعدة معطيات بشأن خصوبة الأراضي.

ولم يفت الوزير التذكير، بالمناسبة، بأن المغرب، الذي سيحتضن في نونبر المقبل بمراكش الدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22)، يقترح مبادرة طموحة تروم ملاءمة الفلاحة الإفريقية وتعزيز مناعتها في مواجهة التغيرات المناخية.

إثر ذلك، ترأس الملك ورئيس جمهورية رواندا حفل التوقيع على أربع اتفاقيات تتعلق بتفعيل برنامج الشراكة الفلاحية المغربية الرواندية.

ويتعلق الأمر بمذكرة تفاهم في المجال الفلاحي وقعها عن الجانب المغربي السيد عزيز أخنوش ورئيس المجلس الإداري ل (مامدا) السيد هشام بلمراح والرئيس المدير العام للقرض الفلاحي للمغرب السيد طارق السجلماسي، وعن الجانب الرواندي وزير الفلاحة والموارد الحيوانية السيد جيرالدين موكيشيمانا.

أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمذكرة تفاهم لإحداث تأمين على المحاصيل، تم توقيعها من طرف كل من السيدين عزيز أخنوش وهشام بلمراح والسيد جيرالدين موكيشيمانا.

وتم التوقيع ايضا على مذكرة تفاهم في مجال الأسمدة، بين وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية الرواندية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.

وتروم هذه المذكرة التي وقعها الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط السيد مصطفى التراب، والسيد جيرالدين موكيشيمانا، الاستثمار الصناعي في وحدات لإنتاج أسمدة تتلاءم مع التربة والزراعات الرواندية.

أما الاتفاقية الرابعة، فتتعلق بمذكرة تفاهم بين مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وبنك تنمية رواندا، وقعها السيد طارق السجلماسي والمدير العام للبنك الرواندي السيد أليكس كانيانكول.

حضر هذا الحفل أعضاء الوفد الرسمي المرافق للملك، وعدد من أعضاء الحكومة الرواندية والعديد من الشخصيات السامية، المدنية والعسكرية
شوف تيفي؛المغرب؛الملك؛التوقيع؛اتفاقيات.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الملك محمد السادس والرئيس الرواندي يترأسان بكيغالي حفل إطلاق برنامج للشراكة الفلاحية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

نبيلة منيب تغضب البيجيدي بعد طريقة رفضها الجلوس مع بن كيران لتشكيل الحكومة | بوليتيك

نبيلة منيب تغضب ''البيجيدي'' بعد طريقة رفضها الجلوس مع بن كيران لتشكيل الحكومة

تأخير تشكيل الحكومة يكلف ميزانية الدولة 60 مليون يوميا | بوليتيك

تأخير تشكيل الحكومة يكلف ميزانية الدولة 60 مليون يوميا

الملك محمد السادس يزور النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية برواندا | بوليتيك

الملك محمد السادس يزور النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية برواندا

فيدرالية اليسار ترفض إتصال بن كيران للتشاور حول تشكيل الحكومة المقبلة | بوليتيك

فيدرالية اليسار ترفض ''إتصال'' بن كيران للتشاور حول تشكيل الحكومة المقبلة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوهة جديدة للضحى من قلب الدار البيضاء..قنوات الصرف الصحي تهدد حياة الساكنة .. بْغينا الملك يدخل بعدما راسلنا الضحى و تخلاو علينا | بــووز
منذ 3 ساعات

''شوهة'' جديدة للضحى من قلب الدار البيضاء..قنوات الصرف الصحي تهدد حياة الساكنة .. بْغينا الملك يدخل بعدما راسلنا الضحى و تخلاو علينا

بالفيديو : بعد تكفل الوزارة بعلاجها.. شاهد فرحة رانيا المصابة بالسرطان.. وهذه هي الرسالة المؤثرة التي وجهتها للمغاربة | بــووز

بالفيديو : بعد تكفل الوزارة بعلاجها.. شاهد فرحة رانيا المصابة بالسرطان.. وهذه هي الرسالة المؤثرة التي وجهتها للمغاربة

هل تعلم | لماذا حرم الله نتف الحواجب| سبحان الله | زووم

هل تعلم | لماذا حرم الله نتف الحواجب| سبحان الله

بالفيديو.. مذيع بMBC يحلق شعره على الهواء مباشرة بنفسه متضامنا مع المصابات بسرطان الثدي‎ | زووم

بالفيديو.. مذيع بMBC يحلق شعره على الهواء مباشرة بنفسه متضامنا مع المصابات بسرطان الثدي‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك محمد السادس والرئيس الرواندي يترأسان بكيغالي حفل إطلاق برنامج للشراكة الفلاحية | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

الملك محمد السادس والرئيس الرواندي يترأسان بكيغالي حفل إطلاق برنامج للشراكة الفلاحية

نبيلة منيب تغضب البيجيدي بعد طريقة رفضها الجلوس مع بن كيران لتشكيل الحكومة | بوليتيك

نبيلة منيب تغضب ''البيجيدي'' بعد طريقة رفضها الجلوس مع بن كيران لتشكيل الحكومة

​ما لم يكن متوقع.. حقائق جديدة وصادمة ​لم تخطر على بال العائلة .. هاعلاش تم قتل الطالبة صابرين من طرف صديقها | حوادث و حقوق

​ما لم يكن متوقع.. حقائق جديدة وصادمة ​لم تخطر على بال العائلة .. هاعلاش تم قتل الطالبة صابرين من

تأخير تشكيل الحكومة يكلف ميزانية الدولة 60 مليون يوميا | بوليتيك

تأخير تشكيل الحكومة يكلف ميزانية الدولة 60 مليون يوميا

﻿ ﻿
أمس 16:06 GMT

عاجل: توقيف مشتبه به آخر في قتل الطالبة ''صابرين'' بعد رميها من الطابق الرابع بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.