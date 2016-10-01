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نبيلة منيب تغضب ''البيجيدي'' بعد طريقة رفضها الجلوس مع بن كيران لتشكيل الحكومة
بتاريــخ : 20 أكتوبر 2016 / 15:16 نبيلة منيب تغضب البيجيدي بعد طريقة رفضها الجلوس مع بن كيران لتشكيل الحكومة | بوليتيك
نبيلة منيب تغضب ''البيجيدي'' بعد طريقة رفضها الجلوس مع بن كيران لتشكيل الحكومة
كشف مصدر مطلعلشوف تيفي، أن قياديين بحزب العدالة والتنمية غاضبون من الطريقة التي لجأت إليها فيدرالية اليسار للرد على المكالمة الهاتفية لعبد الإله بن كيران يوم أمس الأربعاء لعقد لقاء تشاوري حول

شوف تيفي

كشف مصدر مطلعلشوف تيفي، أن قياديين بحزب العدالة والتنمية غاضبون من الطريقة التي لجأت إليها فيدرالية اليسار للرد على المكالمة الهاتفية لعبد الإله بن كيران يوم أمس الأربعاء لعقد لقاء تشاوري حول تشكيل الحكومة.

وغضب البيجيديون من لجوء نبيلة منيب للإعلام للتعبير عن رفضها أو إعتذارها للجلوس مع رئيس الحكومة عن طريق وسائل الإعلام، ولم تكلف نفسها عناء الإعتذار أو الرفض بإتصال هاتفي.

وأكد الموقع الرسمي لحزب المصباح صباح اليوم الخميس الخبر، حيث أورد لسان حزب البيجدي على الأنترنت أنه “عوض أن ترد "نبيلة منيب" بالطريقة نفسها، على الدعوة الموجهة لها بالإيجاب أو السلب وفق الأعراف وفي حدود اللياقة المطلوبة، لجأت منيب إلى موقع إلكتروني، لترد على الدعوة بالرفض نافية أن يكون لها أي لقاء تشاوري مع عبد الإله ابن كيران”.

وتابع الموقع الحديث عن واقعة منيب بالقول أنه" جرى العرف السياسي بالمغرب، أن يستقبل رئيس الحكومة المكلف، مختلف الأحزاب الممثلة بالبرلمان، قصد التشاور والحوار وتبادل والآراء، بغض النظر عن إمكانية الدخول للحكومة أو عدمه، وهو الأمر الذي حافظ عليه عبد الإله ابن كيران، سواء في تجربته الحكومية الأولى أو في المشاورات المستمرة لتشكيل الحكومة الجديدة".

وفي ذات السياق صرحت منيب يوم أمس الأربعاء "لشوف تيفي" أن فيدرالية اليسار عبرت عن موقفها منذ الإنتخابات أنها ستكون في المعارضة، ولن تشارك في حكومة لا تستطيع الدفاع عن برنامج مسائلتها ومحاسبتها عنه.

وجدير بالذكر، أن فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي تضم حزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، حصلت على مقعدين في انتخابات 7 أكتوبر2016.

 

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