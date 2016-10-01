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تأخير تشكيل الحكومة يكلف ميزانية الدولة 60 مليون يوميا
بتاريــخ : 20 أكتوبر 2016 / 15:00 تأخير تشكيل الحكومة يكلف ميزانية الدولة 60 مليون يوميا | بوليتيك
تأخير تشكيل الحكومة يكلف ميزانية الدولة 60 مليون يوميا
سيكلف تأخير إعلان الحكومة في هذا الشهر ملياري سنتيم، بمعدل 60 مليون سنتيم، نتيجة تعطيل المؤسسات الرسمية وعلى رأسها المؤسسة التشريعية البرلمان.

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سيكلف تأخير إعلان الحكومة في هذا الشهر ملياري سنتيم، بمعدل 60 مليون سنتيم، نتيجة تعطيل المؤسسات الرسمية وعلى رأسها المؤسسة التشريعية البرلمان.

وحسب مصادر مطلعة، فالبرلمان هو أول المتضررين من تأخير إعلان الحكومة حيث أن 515 عضوا موزعين بين 395 بمجلس النواب و120 بمجلس المستشارين، يكلفون يوميا 60 مليون سنتيم تقريبا كتعويضات ناهيك عن المصاريف الغير المباشرة، في حين أنهم مازالوا في عطالة ولم يباشروا بعد عملهم الأساسي في التشريع ومناقشة القوانين.

وأوضحت ذات المصادر، أن الحكومة المنتهية ولايتها تبرر الوضع الحالي بكونها حكومة تصريف الأعمال وترفع فيتو القانون التنظيمي لأشغال الحكومة تحت رقم 37.

 

 

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