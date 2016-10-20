بالصور..طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية يحتجون بفاس

نظم طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وقفة احتجاجية بساحة فلورانس صباح اليوم الخميس بمدينة فاس، رافضين مرسوم الدمج باعتباره مشروع فاشل وعشوائي ''حسبهم'' والذي أطلقت عليه الوزارة اسم بوليتكنيك،

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نظم طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وقفة احتجاجية بساحة فلورانس صباح اليوم الخميس بمدينة فاس، رافضين مرسوم الدمج باعتباره مشروع فاشل وعشوائي "حسبهم" والذي أطلقت عليه الوزارة اسم بوليتكنيك، وهو مرسوم دمج المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية مع مؤسسات جامعية مثل كليات العلوم ومدارس العليا للتكنولوجيا.



هذا وقد رفض الطلبة هذا الدمج معتبرينه، مشروع يضرب في عمق التعليم العالي كما يحرم الطلبة المهندسين من فرصة العمل.



هذا وتشهد ساحة فلورانس في هذه الأثناء تعزيزات أمنية مكثفة خلال هذه الوقفة تحسبا لوقوع أي انزلاقات.



