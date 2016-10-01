المخدرات تقتل شاب بالفنيدق وترسل اثنين إلى المستشفى

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توفي اليوم الخميس شاب بسبب تناوله للمخدرات بجرعة زائدة، كما أن اثنين من أصدقائه في حالة خطيرة بعد تناولهم للمخدرات بمدينة الفنيدق.
الهالك يدعى محمد.ص تم نقله إلى مستودع الأموات للتشريح الطبي بينما تم نقل صديقيه إلى مستشفى الحسن الثاني للعلاج.
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