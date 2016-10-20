بالصور..شاحنة ديال الياجور تقلبات فالمحمدية و هاشنو وقع

شهد الشارع الرئيسي بالمحمدية ظهر اليوم الخميس، انقلاب شاحنة كبيرة عند الملتقى الطرقي كانت محملة بمواد البناء ''ياجور''.

شوف تيفي



شهد الشارع الرئيسي بالمحمدية ظهر اليوم الخميس، انقلاب شاحنة كبيرة عند الملتقى الطرقي كانت محملة بمواد البناء ''ياجور''.



و لم تخلف الحادثة حسب ما عاينته ''شوف تيفي''،أية خسائر بشرية باستثناء الأضرار التي لحقت بالشاحنة وضياع نسبة كبيرة من ''الياجور'' .



