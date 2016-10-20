بالصور..شاحنة ديال الياجور تقلبات فالمحمدية و هاشنو وقع

شوف تيفي
شهد الشارع الرئيسي بالمحمدية ظهر اليوم الخميس، انقلاب شاحنة كبيرة عند الملتقى الطرقي كانت محملة بمواد البناء ''ياجور''.
و لم تخلف الحادثة حسب ما عاينته ''شوف تيفي''،أية خسائر بشرية باستثناء الأضرار التي لحقت بالشاحنة وضياع نسبة كبيرة من ''الياجور'' .
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