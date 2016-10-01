حقائق جديدة..الطفل الذي انتحر في المدينة القديمة استخدم منديل رأس أخته ورواية تقول أنه تأثر بلعبة فيديو

لازالت قضية التلميذ الذي عثر عليه منتحرا البارحة في المدينة القديمة تشهد تطورات جديدة، وأكد مصدر مطلع لشوف تيفي، ''أن رواية جديدة، قد تقلب المعطيات رأسا على عقب، تشير أن الطفل كان مولوعا بلعب

شوف تيفي

لازالت قضية التلميذ الذي عثر عليه منتحرا البارحة في المدينة القديمة تشهد تطورات جديدة، وأكد مصدر مطلع لشوف تيفي، ''أن رواية جديدة، قد تقلب المعطيات رأسا على عقب، تشير أن الطفل كان مولوعا بلعب الفيديو، وأنه ربما شاهد لعبة في الكمبيوتر وحاول تطبيقها'' .

وأضاف المصدر بأن ''تحقيقات الطب الشرعي والأمن هي التي ستظهر الحقيقة كاملة''.

وفي معطى جديد، تأكد أن التلميذ استخدم منديل رأس أخته ''فولار'' في عملية الإنتحار.

الحدث خلف صدمة لدى ساكنة المدينة القديمة بالدار البيضاء، والذين حجوا في هذه الأثناء إلى منزل أسرة الهالك لتقديم العزاء، وحضور مراسيم الجنازة، حيث ينتظرون وصول الجثة من المشرحة.

وقدم الساكنة العزاء عن طريق ''شوف تيفي'' إلى أم الطفل وأخته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.