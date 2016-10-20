عائلة تلميذ ترسل أستاذا إلى المستشفى بعد تعنيفه في الفصل

ذكرت مصادر نقابية أن أستاذا لمادة الرياضيات أحيل على المستشفى الجهوي العيون في إنتظار إجراء عملية جراحية، قادما من المستشفى الإقليمي لمدينة بوجدور بعد تعرضه للتعنيف من طرف عائلة تلميذ داخل مؤسسة

شوف تيفي



ذكرت مصادر نقابية أن أستاذا لمادة الرياضيات أحيل على المستشفى الجهوي العيون في إنتظار إجراء عملية جراحية، قادما من المستشفى الإقليمي لمدينة بوجدور بعد تعرضه للتعنيف من طرف عائلة تلميذ داخل مؤسسة تعليمية.



وأوضحت ذات المصادر، أن أما وإبنها إقتحموا الثانوية الإعدادية طه حسين بحي الأمان عشية الإثنين الماضي التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببوجدور وإنهالوا بالضرب المبرح على أستاذ مادة الرياضيات بالمؤسسة تحت مرأى ومسمع التلاميذ، حيث سقط الأستاذ مغميا عليه بعد إصاباته بكسور وجرح في الرأس.

وأصدرت ثلاث نقابات تعليمية بمدينة بوجدور بيانا شديد اللهجة تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه، تدين فيه الإعتداء على الأستاذ، مطالبة المسؤولين بوضع حد للإعتداءات الجسدية على أطر التعليم، ومستنكرة ما وصفته بالتهاون في حمايتهم.