بالصور..العمران'' تستقطب اهتمام الوفود والهيآت المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول الإسكان والتنمية الحضرية

عبرت مختلف الوفود والهيآت المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول الإسكان والتنمية الحضرية، المنظم من طرف الأمم المتحدة بالعاصمة الإكوادورية كيطو، عن إعجابها بالمقاربة المغربية في مجال معالجة

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عبرت مختلف الوفود والهيآت المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول الإسكان والتنمية الحضرية، المنظم من طرف الأمم المتحدة بالعاصمة الإكوادورية كيطو، عن إعجابها بالمقاربة المغربية في مجال معالجة تمظهرات السكن غير اللائق وتأهيل المدن وإرساء مقاربات تشاركية في للعمل الهادف من خلال البرامج المنطلقة في إطار سياسة المدينة، وذلك من خلال الاعتماد في تنفيذ البرامج العمومية على ''مجموعة العمران''، كآلية مؤسساتية تمكنت من خلال هياكلها على المستوى الوطني وانتشار شركاتها الفرعية على الصعيد الجهوي من نهج مقاربة ناجعة في قيادة وتنفيذ المشاريع، معتمدة في ذلك على تراكمات تجربتها كمقاولة عمومية استراتيجية وكفاءة أطرها.



وجوابا على الأسئلة الكثيرة التي طرحها مختلف المهتمين بالتجربة المغربية، أبرز الطيب الداودي، عضو الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، أن سر نجاح التجربة المغربية، يكمن أساسا في وضع المغرب التنمية البشرية وكرامة المواطن في صلب المشاريع التنموية، وخاصة منها تلك المرتبطة بالحق في سكن لائق والعيش في مدن وتجمعات حضرية تضمن له الاستقرار وتوفر له شروط العيش بكرامة.



لذلك، عبرت الجهات التي زارت جناح ''مجموعة العمران''، عن رغبتها في الاستفادة من تجربة المجموعة، خاصة بالنسبة لتطوير أقطاب حضرية ومدن جديدة تستجيب لحجم وطبيعة الطلب، وتوفر مجالات للأنشطة الاقتصادية والثقافية والعلمية.



ولازال الإقبال و الزيارات تتواصل، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، على الرواق المغربي الذي ينشطه أعضاء الوفد المغربي المكون من مسؤولين من وزارات السكنى وسياسة المدينة والتعمير وإعداد التراب الوطني ومجموعة العمران.





