صادم وبالفيديو..العثور على سحر خطير داخل مقبرة بالناظور

عثر مجموعة من المواطنين، داخل مقبرة بالناظور، على صورة بها طلاسم سحرية من الأمام والخلف ومسمار ملفوف في وشاح أحمر مورست عليه كذلك أعمال سحر وشعوذة .

''شوف تيفي''

عثر مجموعة من المواطنين، داخل مقبرة بالناظور، على صورة بها طلاسم سحرية من الأمام والخلف ومسمار ملفوف في وشاح أحمر مورست عليه كذلك أعمال سحر وشعوذة .

ويوضح مقطع فيديو تدوالته العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل مثيرة حيث يقوم مواطن يتكلم بالريفية بشرح ما يوجد بالصورة.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المواطنين عثروا أخيرا، على طلاسم سحرية مدفونة بمختلف المدن المغربية وخاصة في المقابر.